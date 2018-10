Tønnesens trener fikk sparken

Svenske Ljubomir Vranjes ble mandag sparket som trener for Kent Robin Tønnesen og de øvrige spillerne i den ungarske storklubben Veszprém.

Beslutningen om å erstatte Vranjes kommer som følge av svake resultater over tid. Forrige sesong ble en gedigen fiasko for Veszprém. For første gang på tiår ble det ikke ligagull, og i mesterligaen ble det exit mot danske Skjern i åttedelsfinalen.

Også i høst har klubben startet svakt i mesterligaen. Både mot Barcelona og makedonske Vardar ble det tap.

Mandag opplyste den ungarske storklubben at både trener Vranjes og hans assistent Björn Sätherström er sparket. Ut døren forsvinner også sportssjef Nikola Eklemovic.

Oppsigelsene blir nå advokatmat.

– Jeg kan ikke si noe. Advokater holder på fram og tilbake. Det er bedre at jeg ikke sier noe, sier håndballprofilen Vranjes til Aftonbladet.

Svensken kom til Veszprém foran forrige sesong etter å ha hatt stor suksess i tyske Flensburg. Der vant han mesterligaen og ble kåret til verdens beste trener.

Siden har det gått tungt.

Vranjes ble for øvrig også ansatt som ungarsk landslagssjef da han ble hentet til Veszprém. Inntil videre fortsetter han i den jobben.

