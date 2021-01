To av to for Zuccarellos lag

Minnesota Wild har åpnet NHL-sesongen strålende med to strake overtidsseirer over Los Angeles Kings.

Begge kampene har endte 4-3 i forlengning i favør laget til Mats Zuccarello. Natt til søndag vartet Wild opp med en snuoperasjon av den dramatiske sorten.

Hjemmelaget Kings ledet 3-2 og kunne punktert kampen 37 sekunder før slutt da Wild hadde tatt ut keeperen for å få en ekstra utespiller. Men avslutningen fra Kings-backen Matt Roy traff stolpen, og dermed fikk Wild en ny sjanse til å sikre forlengning.

Den benyttet gjestene på beste vis da Ryan Suter hamret inn 3-3-målet fra distanse med to sekunder igjen på kampuret.

Også i forlengningen ble det sen Wild-scoring. Kampen var i ferd med å gå til straffeslag da Marcus Johansson scoret på pasning fra Kirill Kaprizov. Dermed ble det to nye poeng for Zuccarellos lag.

Den norske stjernevingen er ennå ikke spilleklar etter armoperasjonen han fikk gjort etter forrige sesong. Zuccarello er plassert på Wilds liste over skadde spillere, men han har trent på is i to uker.

(©NTB)

Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden