To Brann-spillere koronasmittet – to lag må i karantene

Brann-spillerne Daouda Bamba og Fredrik Haugen har avgitt positive koronavirustester. Både Brann og Haugesund må i ti dagers karantene, regnet fra sist lørdag.

Det melder Brann på sitt nettsted. Alle lagets fellestreninger er avlyst til og med tirsdag. Lagets neste eliteseriekamp, mot Roenborg 22. november, spilles etter at karantenen er over.

– Vi har sent i kveld fått beskjed fra laboratoriet om det vi ventet, at Bamba testet positivt (på viruset). Mer overraskende er det at også Fredrik Haugen testet positivt, sier Brann-lege Magnus Myntevik.

– Han hadde urolig mage under kampen lørdag, men ingen andre symptomer. Han spilte kampen uten problemer. Søndag fikk han magesymptomer og har siden hatt diffuse magesmerter. Det er et svært uvanlig sykdomsforløp for covid-19, så uvanlig at det ikke ble tenkt på før ut i uken.

At Haugen spilte kampen betyr at alle tilknyttet laget må i karantene til og med tirsdag. Det samme gjelder de Haugesund-spillerne som var på banen samtidig med Haugen.

– Legen til Haugesund er informert, sier Myntevik,

Fredag skal alle Brann-spillerne testes for koronaviruset. Haugen og Bamba er isolert hjemme og skal være det til de blir friskmeldt.

(©NTB)

Reklame Dette er NRKs julekalender 2020