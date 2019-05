To bruddskader, VM-nedtur og trenersparking: Nå kan Tønnesen stikke av med håndballens jackpot

Kent Robin Tønnesen (27) er eneste nordmann i Champions League-sluttspillet i håndball til helgen. Det kan rette opp for en kaotisk og skadeforfulgt sesong.

Tønnesen har pådratt seg to brudd i denne sesongen. Det ene, i kastarmen (venstre), holdt ham ute av VM i Danmark og Tyskland der det ble norsk sølv. Senere på vinteren ventet en ny pause etter brudd i høyrehånden.

– Begge bruddene var ren uflaks. Det går ikke å gardere seg mot det, sier Tønnesen.

I klubben Veszprém har det også vært bølger. Treneren Ljubomir Vranjes ble sparket i slutten av september. – Det er aldri gunstig å bytte trener i en sesong, men vi begynner å komme inn i et nytt system nå. Det kan vi også se på resultatene.

Sagosen-exit?

Tønnesen har vel en sesong igjen av kontrakten, men er åpen for å forlenge. Han og familien (samboer og et barn) stortrives i basen like ved idylliske Balatonsjøen. Der kommer sommeren tidlig og lever lenge.

Veszprém møter Kielce (Polen). Polakkene sjokkerte med å slå ut Paris St. Germain i kvartfinalen. Barca Lassa (Spania) og Vardar Skopje (Makedonia) spiller den andre semifinalen.

– Det er bare gode lag med, men at PSG er borte, gjør at et virkelig godt et ikke er på plass, sier Tønnesen.

Veszprém har aldri sikret seg mesterliga-trofeet og står med tre finaletap. Champions League for menn er faktisk vunnet av sju forskjellige lag de sju siste sesongene. Franske Montpellier var best i fjor.

I januar er planen at Tønnesen skal spille EM delvis på hjemmebane (i Trondheim). Hovedrunde og medaljekamper er lagt til Sverige.

(©NTB)