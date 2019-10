To Graham Hansen-assist da Barcelona vant stort

Caroline Graham Hansen imponerte igjen og leverte assist til de to første målene da Barcelona slo Minsk 5-0 i mesterligaen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Caroline Graham Hansen hadde assist på de to første målene da Barcelona tok et kjempesteg mot kvartfinale i mesterligaen fotball med 5-0 over Minsk torsdag.

Gjestene fra Hviterussland var sjanseløse foran 1698 tilskuere på Estadi Johan Cruyff, og allerede etter fem minutter sto det 1-0. Leila Ouahabis innlegg fra venstre fant den norske landslagsspissen ved lengste stolpe. Hun tok ned ballen og sentret til bedre plasserte Asisat Oshoala, som enkelt skjøt i mål. I det 20. minutt var det Graham Hansens dødballfot som bidro til at Marta Torrejón kunne doble ledelsen. Et presist hjørnespark fra venstre ble nikket i mål av midtstopperen. Kampen ble punktert med to raske scoringer av Aitana Bonmatí før det var spilt en halv time. Først ble Oshoala i det 22. minutt spilt til dødlinja på høyresiden og slo skrått ut i feltet. Ballen gikk forbi Graham Hansen, men rett til Bonmati, som scoret. Fire minutter senere slo Mariona Caldentey et innlegg som Bonmati nikket mot mål. Keeper Natalia Voskobovitsj slo ballen i stolpen, men bare for å se den trille over streken. Kampen var avgjort ved pause, og Barcelona kunne spare noen av profilene. Graham Hansen og Oshoala ble begge byttet ut tidlig i 2. omgang. Innbytter Jennifer Hermoso fastsatte resultatet fem minutter før slutt da hun nikket inn returen etter at keeper slo en avslutning i tverrligger. Returkampen spilles om to uker i Minsk, men det bør være en formalitet for Barcelona å kvittere ut kvartfinalebilletten. (©NTB)