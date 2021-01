To Haaland-mål da forvandlet Dortmund kjempet ned RB Leipzig

Mønsterangrepene åpnet opp i storkampen da Erling Braut Haaland scoret to, og Alexander Sørloth skaffet seg sitt første Bundesliga-mål.

RB LEIPZIG - BORUSSIA DORTMUND 1-3:



Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland framsto som to helt ulike lag i de to omgangene av den viktige toppkampen borte mot RB Leipzig.

Etter å ha strevd voldsomt før pausen, kom de gulkledde ut med flere angrep fra læreboka som rett og slett ble for tøffe å forsvare seg mot.

Dortmunds flotte angrepsfotball ga en rad med målsjanser og tre flotte mål der Haaland sto for to av dem. Spissen var også sterkt involvert da Jadon Sancho satte inn kampens første scoring.

Som om ikke det var nok for norske fotballfans kom Alexander Sørloth inn fra benken og scoret RB Leipzigs trøstemål. Reduseringen til 1-3 banket han inn på en retur etter egen heading. Dette var trønderens første scoring i Bundesliga.

Før de underholdenede sluttminuttene hadde Haaland headet inn 2-0 etter et presist Sancho-innlegg drøyt midtveis i andreomgangen. Seks minutter før full tid rundet Dortmunds norske stjernespiss motstanderens keeper og trygget seieren med gjestenes tredje.

- Han er verdens beste spiss til å unngå offside, roste Viasport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet da 3-0-målet var et faktum.

Tolv mål på ti kamper



Sundet var like imponert over målfarlige Haaland noen minutter tidligere, da jærbuen nikket inn kampens andre scoring.

- For et spill av Dortmund igjen! Erling Braut Haaland plasserer seg bak i feltet, og her lurer han Halstenberg. Det er en verdensklassespiss som gjør det der.

20-åringen har nå tolv mål på bare ti kamper i Bundesliga denne sesongen. Dortmund kapper samtidig forspranget til lagene over dem på tabellen i Bundesliga.

Der hører også med til historien at Leipzig bare hadde fått ni mål imot på de første 14 ligakampene før Haalands lag kom på besøk.

Bayer Leverkusen avga poeng hjemme mot Werder Bremen, mens både Bayern München og RB Leipzig tapte sine kamper i denne spillerunden.

Det skiller ett poeng opp til tredjeplasserte Leverkusen for Dortmund. Avstanden opp til Leipzig og Bayern er på henholdsvis tre og fem poeng.

Stillingskrig



Det tok tid før bortelaget begynte å finne åpningene i toppkampen borte mot Søloths RB Leipzig. Etter pausepraten kom Haaland og kompani derimot ut som et helt nytt lag.

To gode sjanser de første minuttene, ble etterfulgt av angrepet som førte til kampens første mål. Haaland var meget sentral i oppbyggingen da han stormet ned langs høyresiden med ballen.

Innlegget fra jærbuen ble lekkert styrt videre med hælen av Marko Reus, og tyskerens lille berøring ga Sancho en perfekt posisjon til å sette inn ledermålet.

Ikke lenge etterpå entret Sørloth banen som innbytter for vertene, men det var Haaland som skulle komme til den neste store muligheten. Dortmunds norske stjernespiss hamret til med venstrebeinet før Leipzig-keeper Péter Gulácsi fikk styrt ballen unna via tverrligeren.

Sekunder seinere var det hjemmelaget og Dani Olmo som traff aluminiumen. Spanjolen skjøt mot det lengste hjørnet, men ballen traff stolperota før den forsvant vekk, bare noen centimetere foran Sørloth.

Mislyktes i toppjakt



RB Leipzig stilte til avspark med muligheten til å overta teten i Bundesliga, ettersom Bayern München tapte 2-3 borte mot Borussia Mönchengladbach fredag.

Det var liten tvil om at Julian Nagelsmanns menn var innstilt på å innfri på eget gress. Haaland og Dortmund fikk knapt låne ballen de første 25 spilleminuttene.

Og de gangene RB Leipzig mistet ballen, tok det bare noen sekunder før de gulkledde gjestene ble tvunget til å gjøre feil igjen.

- De er jo enorme i den fasen av spillet. Leipzig greier å hindre overgangen, bemerket Viasport-kommentator Sundet etter drøyt halvspilt førsteomgang.

Gang på gang mistet Dortmund ballen de de prøvde å avansere framover fra midtbanen.

Før halvtimen var spilt måtte Dortmund dessuten se Axel Witsel forlate banen med noe som lignet en langvarig skade. Belgieren ble støttet av banen og erstattet av Emre Can.

Leipzig var definitivt det beste laget de første 45 minuttene, men et par småfarlige innleggsmuligheter var det nærmeste man kom målsjanser før pausen.

Andre omgang på Red Bull Arena ble en helt annen historie.

