To kamper i europaligaen utsatt

To planlagte kamper i europaligaen torsdag er utsatt som følge av fare for koronavirus. Dette gjelder Sevilla – Roma og Inter – Getafe.

Det spanske laget Sevilla skulle etter planen tatt imot Roma i 16.-delsfinalen i europaligaen, men denne kampen er utsatt, opplyser Uefa torsdag. Bakgrunnen er innreisenekt for det italienske hovedstadslaget.

Smittefaren rundt koronaviruset, som har ført til at flere sportsarrangementer enten har blitt utsatt eller avlyst den siste tiden, har vært spesielt stor i Italia.

Også oppgjøret mellom italienske Inter og Getafe fra Spania lider samme skjebne. Uefa opplyser at det ikke er satt noen ny dato for når kampene skal spilles, men at de vil komme tilbake med mer informasjon om dette senere.

