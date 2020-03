To målgivende fra Graham Hansen da Barcelona slo Madrid CFF

Caroline Graham Hansen noterte seg for to assist da hennes Barcelona vant 5-0 over Ingrid Moe Wolds Madrid CFF i spansk 1. divisjon kvinner søndag.

Graham Hansen spilte en snau time, men bidro sterkt til at Barcelona gikk seirende ut med målgivende på kampens to første mål i 5-0-seieren.

Først slo hun et innlegg som ble møtt av Jenni Hermoso som gjorde 1-0 på bakerste stolpe, før hun slo et nytt presist innlegg som førte til mål. Innlegget endte på pannebrasken til Vicky Losada som med et vakkert hodestøt la på til 2-0 via stanga og i mål.

Hermoso scoret sitt mål nummer to for dagen etter 51 minutter, og sju minutter senere ble Graham Hansen byttet ut. Barcelona la på til 4- og 5-0 etter den norske landslagsspilleren gikk av banen.

Barcelona er fortsatt ubeseiret med 19 seiere på 21 kamper og leder ligaen klart foran Atlético Madrid som spiller senere søndag.

Det går dårligere for Madrid CFF, som kjemper en kamp mot nedrykk, to poeng over streken på 13. plass. Moe Wold spilte hele kampen for hovedstadslaget, men kunne ikke hindre storseieren til Graham Hansen og Barcelona.

