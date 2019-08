To menn arrestert ved huset til Mesut Özil

Engelske medier rapporterer om konfrontasjon med sikkerhetsvakter rett utenfor hjemmet til Premier League-stjernen.

Politiet i London arresterte torsdag kveld to menn utenfor huset til Arsenal-profilen Mesut Özil, skriver blant andre Telegraph.

Det skal være en av årsakene til at Özil og lagkameraten Sead Kolasinac står over søndagens Premier League-åpning for Arsenal borte mot Newcastle.

Tidligere denne uka gikk londonklubben ut med beskjeden om at duoen ikke ble med til den første ligakampen for sesongen. Grunnen ble oppgitt å være av flere hendelser knyttet til spillernes sikkerhet.

To 27 år gamle menn skal ha havnet i klammeri med sikkerhetsvakter som var plassert utenfor Özils hjem torsdag kveld og ble deretter arrestert av politiet. Mennene er siktet for ordensforstyrrelse og må møte i retten for hendelsen i september.

- Kona flyktet



Ifølge The Sun er Sead Kolasinacs kone Bella nå så skremt at hun har flydd tilbake til Tyskland for å unngå uroen rundt mannen og lagkompisen.

I juli ble Özil og Kolasinac forsøkt ranet da de satt i førstnevntes bil i London-forstaden Golders Green. To gjerningsmenn som ankom stedet moped forsøkte tilsynelatende å rane til seg førstnevntes bil med bruk av kniver, og skal seinere ha fulgt etter Özils flukt til fots.

En overvåkningsvideo av hendelsen har vist at tysk-bosniske Kolasinac konfronterte ranerne og fikk hindret dem i skade Özil og ham selv.

Özil og Kolasinac skal deretter ha søkt tilflukt i en tyskisk restaurant like ved åstedet.

- Økende tendens



Torsdagens opptrinn utenfor huset til Özil har ført til at begge spillere nå blir voktet 24 timer i døgnet.

Ifølge Telegraph og en talsperson fra Chaperone K9, som har en rekke Premier League-stjerner blant kundene sine, er det blitt mer og mer vanlig at kriminelle personer oppsøker fotballstjerner offentligheten.

Chaperone K9 tilbyr spesialtrente hunder, også kjent som vaktbikkjer, og hevder at over 80 prosent av kundebasen deres er fotballspillere.