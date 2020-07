To nye løp bekreftet til årets Formel 1-sesong

Formel 1 utvider årets sesong med løp på Ferraris testbane i Toscana og i olympiaparken i Sotsji.

Det blir første gang den spektakulære banen i Mugello, som er Ferraris testbane, skal arrangere et Formel 1-løp. Løpet går 13. september under navnet Toscana GP.

Det blir sesongens niende, men det blir ikke et hvilket som helst løp for Ferrari. Det blir nemlig Formel 1-løp nummer tusen for Ferrari.

Fredag ble det også klart at Russland blir vert for sesongens tiende løp. Løpet kjøres i og rundt olympiaparken i Sotsji 27. september.

Formel 1-sesongen skulle etter planen startet i Melbourne i Australia 15. mars, men er flere ganger utsatt på grunn av koronapandemien. Forrige uke kom sesongen endelig i gang i østerrikske Spielberg. Her vil også denne ukens løp gå.

I utgangspunktet skulle 22 løp blitt kjørt denne sesongen. Det er ennå håp om å gjennomføre mellom 15 og 18 løp før en verdensmester blir kåret.

