To nye måneder uten triathlonstevner

Det internasjonale triathlonforbundet (ITU) har bestemt at alle internasjonale stevner ut juni måned skal utsettes eller avlyses på grunn av viruspandemien.

Fra før var det nedlagt konkurranseforbud ut april. Blant de mange stevnene som ble offer for fredagens avgjørelse var verdensseriestevnet i Yokohama i Japan 16. mai.,

Fra før var det truffet avgjørelse om utsettelse av verdensseriestevnene i Leeds og Montreal i juni. Totalt er fem av årets sju verdensseriestevner nå blitt utsatt. ITU jobber med å finne nye datoer.

Også en rekke stevner på lavere nivå er borte fra terminlista.

ITU meddeler at man er i diskusjon med nasjonale forbund, utøverrepresentanter og trenere om å fastslå kvalifiseringskriteriene for OL etter at Tokyo-lekene ble utsatt til 2021.

Norge har i Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes tre utøvere i verdenseliten i triathlon.

