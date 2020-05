To nye positive korona-tester i Premier League

Sky Sports rapporterer om ytterligere to positive tester.

Sent lørdag kveld rapporterer Sky Sports at det er bekreftet to nye tilfeller av korona blant Premier League-klubbene.

De to testene skal være hos to ulike klubber, skriver de videre.

- Premier League kan i dag bekrefte at tester utført 19. mai, 21. mai og 22. mai har to testet positivt i to ulike klubber av totalt 996 tester blant spillere og ledere for Covid-19, skriver Premier League i en uttalelse.

Dette er den andre runden med testing og de to positive prøvene skal være funnet blant totalt 996 utførte tester.

Ingen informasjon om navn eller klubber er på det nåværende tidspunkt offentliggjort.

De smittede vil nå gå i isolasjon de neste syv dagene.

For kun få dager siden testet flere andre involverte i Premier League positivt. I Burnley er det kjent at klubbens assisterende manager Ian Woan har testet positivt. Også Watford har tre tilfeller.

Opplysningene om de smittede i Watford kom etter at klubbens kaptein Troy Deeney sto fram og sa at han ikke ønsket å delta på treningene som startet denne uken. Kapteinen stoler ikke på protokollen for trening som ble lagt fram i forrige uke.

Tidligere har det blitt bekreftet at Brighton-spillere har testet positivt for viruset.