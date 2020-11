To nye skiskytternasjoner med positive virusprøver – kaoset fortsetter

Personer tilknyttet det polske og italienske skiskytterlandslaget har testet positivt på koronaviruset. Totalt er det avlagt positive prøver hos sju nasjoner.

Det bekrefter Det internasjonale skiskytterforbundet dagen før verdenscupsesongen innledes i finske Kontiolahti.

Torsdag ble det kjent at personer tilknyttet landslagsleiren til Russland, Latvia, Moldova, Romania og Frankrike hadde avgitt positive virustester. Fredag er to nye nasjoner rammet.

Det gjelder altså Polen og Italia.

Det internasjonale forbundet opplyser at de aktuelle personene er informert om resultatene og plassert i isolasjon.

Matsal-skepsis

Mange av nasjonene er innkvartert på samme hotell i Kontiolahti.

– Om vi bodde alene og fem nasjoner hadde smitte i laget, ville jeg ikke blitt like stresset. Men når vi går på hotellet her og spiser fra samme buffet, og i tillegg plukker opp bestikk fra samme beholder, sier det seg selv at man blir skeptisk, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

Han påpeker at maten står ute i flere timer ved hvert måltid.

– Det er heller ikke noen glassmonter eller beskyttelse for vårt spytt foran maten. Ting er akkurat som de har vært før. Vi sitter for så vidt lagvis i matsalen, men det er ikke så stor avstand til andre lag heller. Jeg synes alt virker litt halvveis utført, det kan jeg si, sier skiskytterstjernen.

Videre er det klart at tre personer som torsdag testet positivt i det russiske laget, er satt i karantene i sju dager fra dagen da testen ble avlagt. Ytterligere tre russiske nærkontakter er av finske helsemyndigheter ilagt karantene på ti dager.

Ukjent antall

Hvor mange positive virusprøver som er avgitt i den italienske og polske leiren, er ikke kjent. Torsdag skal imidlertid antallet positive prøver hos de fem øvrige nasjonene ha vært 15. Kun to av disse skal ha vært utøvere.

Det russiske skiskytterforbundet bekreftet på sin Instagram-profil at Anton Babikov er smittet. Han kommer dermed etter alle solemerker ikke til start i helgens renn i Kontiolahti.

Der blir heller ikke de slovakiske utøverne å se. Som følge av smitte i troppen før avreise fikk ikke løperne fra Slovakia grønt lys for å reise til Finland.

I den norske skiskytterleiren har det så langt ikke vært positive virusprøver. Landslagssjef Per-Arne Botnan sa torsdag til NTB at han innser at risikoen for å bli smittet er til stede.

– Det skal kanskje godt gjøres at det ikke blir noen positive tester i det hele tatt med så mange folk. Det viser at det er viktig med testing på plassen man kommer til, sa han.

Frankrike slipper karantene

IBU opplyste torsdag at finske helsemyndigheter hadde konkludert med at smittesituasjonen i den franske leiren ikke utløser noen form for karantene for de involverte.

Det samme gjelder den italienske troppen.

I tilfeller der det påvises smitte i troppen eller blant støtteapparatet til en skiskytternasjon, settes rutinemessig aktuelle personer umiddelbart i isolasjon.

Deretter overtar nasjonale myndigheter den videre håndteringen. Det er således ikke det internasjonale forbundet som beslutter hvilke praktiske konsekvenser en positiv test vil få for utøverne og laget.

