To nye Sparta-kamper utsatt

Sparta-spillerne sliter fortsatt med ettervirkningene av koronasmitte. Lagets kamper i eliteserien denne uken er utsatt selv om spillerne er ute av karantene.

Sparta skulle møtt Grüner torsdag og Vålerenga lørdag. Den førstnevnte kampen er inntil videre ikke omberammet, mens møtet med Vålerenga er satt opp spilt 2. februar neste år.

Klart er det også at oppgjøret mellom Sparta og Grüner, som skulle vært spilt sist søndag, nå vil bli avviklet 26. januar.

Etter planen vil neste kamp for Sparta nå være bortemøtet mot Vålerenga 15. desember.

Det var i kjølvannet av bortekampen mot Manglerud Star 24. november at 14 spillere og ledere testet positivt for korona. Senere har ytterligere tre spillere avgitt positive tester.

Landslagsspilleren Niklas Roest er en av spillerne som ble smittet. Mandag var han tilbake på ergometersykkelen, men det altfor tidlig å tenke å spille kamp igjen. Sparta-kapteinen sier han har både følt seg sliten, trøtt og slitt med hodepine de siste par ukene.

– Jeg forsøkte å isolere meg på et rom, slik at familien ikke skulle bli smittet. Det lyktes vi dårlig med, for samboeren min ble også smittet. Begge gutta har klart seg, og vi to smittede har jobbet på skift. Med to guttunger som ikke vet hvordan det er å sitte rolig, har det i perioder vært tøft. Det går fint i hverdagen, men når formen ikke er bra, blir det straks tøffere, sier Roest til Sarpsborg Arbeiderblad.

– For meg er alle de negative symptomene borte, selv om ikke kroppen er like pigg som vanlig. Det betyr at vi igjen kan være ute, selv om alt blir gjort i et rolig tempo, tilføyer han.

