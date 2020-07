To Pedersen-mål ikke nok: HamKam fortsatt uten poeng i Obosligaen

Ranheim tilbake på opprykksplass etter hektiske sluttminutter på Briskeby.

HAMKAM - RANHEIM 3-4:

HamKams forsvarsproblemer og tilværelse i bunnen av Obosligaen fortsetter.

Trener Espen Olsens mannskap har innledet sesongen med fem strake tap, og står fortsatt uten et eneste poeng. Tirsdag endte det med et nytt sviende nederlag hjemme mot Ranheim.

Et fellestrekk for alle tapene er at hedmarkingene slipper inn for mange mål. Tre-, to-, tre- og tre baklengs var fasiten fra de første fire kampene. Tirsdag fortsatte det med ytterligere fire scoringer imot.

Avgjørelsen falt først da Ranheim og Sivert Solli fikk trykket inn 3-4-scoringen to minutter på overtid. Da hadde hadde innbytter Marcus Pedersen akkurat banket inn 3-3, og sitt andre mål for kvelden, da et frispark endret retning i gjestenes mur.

- Det er nesten helt utrolig. Nå har vi tapt fire av fem kamper på overtid. Det er nesten så jeg ikke tror det er sant. Vi er fryktelig svake i forsvarsspillet. Det føles som det er farlig hver gang Ranheim kommer. Fire mål er jo ikke et mål for lite. De har jo flere store sjanser, sier Espen Olsen til Eurosport.

- Offensivt er vi gode. Det har vi vist hele veien. Men defensivt er vi for feige. Vi rygger, rygger og rygger. Det er ikke sånn at forsvarfireren eller keeperen vår er for dårlige. Det er det kollektive som er for dårlig. Vi blir dratt av altfor lett én-mot-én og forsvaret får ikke nok hjelp av midtbanen i det hele tatt, fortsetter han.

Stor tabbe



Særlig det første baklengsmålet til HamKam bar preg av at laget får lite til å stemme foran egen kasse. Jo Nymo Matland ga bort en ball rett utenfor egen 16-meter da han ikke klarte å ta imot en pasning fra Ruben Alégre skikkelig.

Ivar Solli Rønning takket for gaven og kunne enkelt plassere inn oppgjørets første scoring mot sin forrige klubb.

- Så er det 1-0 til Ranheim. En kjempetabbe, og Ivar Solli Rønning lar seg ikke be to ganger. Det er akkurat disse situasjonene som HamKam har trent masse på å unnngå, men så skjer det igjen, kommenterte Eurosports Arve Fuglum.

Matland revansjerte seg fra straffemerket med seks minutter igjen av ordinær tid i førsteomgangen.

Tromsøværingen banket inn 1-1 midt i målet. Dommer Magnus Koløy blåste for straffe da Tobias Svendsen gikk i bakken i en duell mot Ranheim-stopper Martin Lundal.

Raskt svar



Gjestene fra Trondheim skrudde imidlertid på turboen igjen like før sidebyttet og Erik Tønne avsluttet med å hamre inn et nytt ledermål for Ranheim. HamKam-forsvaret hang ikke med i det hele tatt da Tønne fikk tilbake ballen fra Magnus Blakstad og klemte til fra 16 meter.

Skuddet suste inn vi fingertuppene til Lars Jendal i HamKam-buret og stolpen.

- Det er glitrende spill av Ranheim på små flater, og Erik Tønne viser hvor skarp han er i avslutningen, påpekte Fuglum.

MÅLSCORER: Ranheims Erik Tønne. Her fra en tidligere kamp. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Målscorer Tønne sa i pausen at Ranheim framsto som et klart bedre lag og proklamerte at laget ville gå for flere scoringer i andre halvdel på Briskeby.

Bortelaget fortsatte også å føre mye av banespillet, men slurvet med ballen flere ganger i de bakerste leddene. HamKam kunne med flere marginer med seg utnyttet dem til å sette en ny utligning. Ranheim klarte seg likevel unna baklengs.

To kjappe x2



I 63. spilleminutt var Blakstad igjen i rollen som tilrettelegger da han slo inn fra dødlinja og utover mot Øyvind Alseth. Høyrebacken banket til med en kontant avslutning som fant det nærmeste hjørnet i HamKam-målet.

Ledelsen på to mål ble dog ingen hvilepute for Svein Maalens Ranheim-gutter.

Bare to minutter seinere fant innbytter Marcus Pedersen det tilsvarende hjørnet i det andre målet fra kort hold. Spissprofilen hadde erstattet Vetle Skjærvik bare fem minutter i forveien og var sikker da han kom først på et innlegg fra høyre.

Så kom den dramtiske avslutningen med Pedersens noe heldige utligning på frispark i 89. spilleminutt.

Sivert Solli og Ranheim fant likevel veien til mål igjen og tok med seg alle poengene hjem.