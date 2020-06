To positive virustester i engelsk mesterskapsserie

To prøver var positive da 1179 spillere og klubbansatte i engelsk mesterskapsserie ble virustestet i perioden onsdag til lørdag, melder English Football League.

De to positive prøvene kommer fra ulike klubber, heter det i en uttalelse på EFLs nettsted. I tråd med tidligere praksis identifiseres verken klubbene eller de smittede. Imidlertid har Barnsley opplyst at en person i klubbens støtteapparat har testet positivt. Vedkommende har ikke symptomer på covid-19.

Begge de smittede isoleres i sine hjem i sju dager.

Testresultatene som ble offentliggjort søndag er bedre enn i forrige runde tester, da det var ni positive prøver fordelt på seks klubber. Preston, Huddersfield og Sheffield Wednesday har bekreftet smittetilfeller i den runden.

Det planlegges gjenstart av sesongen i mesterskapsserien 20. juni. 108 kamper gjenstår.

Det er også en positiv prøve blant 132 tester i League Two (nivå fire), mens de første 135 testene i League One (nivå tre) ga bare negative prøver. Den positive prøven i League Two stammer fra Exeter, opplyser klubben selv.

