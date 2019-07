To scoringer fra Herrem og Layouni fikset Glimt-seier

Superangriperene fortsetter å finne veien til nettmaskene for Bodø/Glimt

BODØ/GLIMT - RANHEIM 5-1

Det ble en ny fin kveld for kveld for Bodø/Glimt hjemme på Aspmyra da Ranheim ble beseiret 5-1 på eget gress lørdag kveld. Det betyr at de gulkledde fortsatt er i kontakt med toppen av Eliteserien.

Det er i stor grad grunnet svenske Amor Layouni som har en praktsesong for Bodø/Glimt. Mot Ranheim registrerte han to scoringer, hvilket betyr at han nå står på ni totalt. Kun Torgeir Børven (11) og Ohi Omoijuanfo (10) har flere.

Fra Eurosports kommentatorplass var Petter Bø Tosterud meget imponert over det han så fra den tidligere Elverum-spilleren:

- Han er spilleren, hvis de får beholde ham, som kan skyte Bodø/Glimt til medalje, sa Tosterud fra kommentator.

Også Kjetil Rekdal var imponert over det Glimt leverte fremover på banen denne lørdagskvelden.

- Er bare å ta av seg hatten for et flott mål, sa den tidligere Vålerenga- og Aalesund-treneren.

Mads Reginiussen reduserte for gjestene med drøye kvarteret igjen å spille, men det ville seg ikke for gjestene. Vondt ble verre da Even Barli tullet det til med et utspill som smalt i Geir-André Herrem, og suste i Glimt-målet til 3-1.

- Oi, oi, oi, hva er det som skjer, Even Barli!? Det begynner å bli for ham, og nå har han virkelig gått og lagt seg, sa Bø Tosterud fra kommentatorplass mens Ranheim-keeperen fortvilet.

Herrem var ikke ferdig der, for like etter han hadde satt inn 3-1, satte han like greit inn 4-1 også. Og når Philip Zinckernagel satte inn 5-1 så var festen godt i gang for de gulkledde.

5-1-seieren betyr at Bodø/Glimt fortsatt spiser kirsebær med lagene i toppen. De står på 29 poeng, hvilket er like mange som Odd. De er ett poeng bak serieleder Molde, med én kamp mindre spilt.

For Ranheim så betyr tapet at de blir værende på 11. plass i Eliteserien etter å ha spilt 15 kamper. Det er poenget foran Stabæk, som har to kamper mindre spilt, og ett poeng foran Mjøndalen på kvalikplass, som har én kamp mindre spilt.

Stillingskrig

Det var gjestene på Aspmyra som kom best i gang, og allerede etter fire minutter burde Ranheim ha funnet veien til nettmaskene mot Bodø/Glimt.

Mads Reginiussen og Erik Tønne kombinerte herlig nedover langs trøndernes høyreside, og ballen falt til slutt perfekt for førstnevnte. Avslutningen var god, men keeper Ricardo Freidrick fikk avverget.

Det var en tett og jevnspilt affære der begge lag forsøkte å ta det andre laget i ubalanse. Det betø at begge lagene utlignet hverandre i store deler av banespillet i første omgang.

Bodø/Glimt begynte å våkne utover i omgangen og i det 22. minutt fant Erlend Dahl Reitans innlegg Phillip Zinckernagel på vei gjennom boksen. Dessverre for de gulkledde, så var Even Barli patent.

Glimt hadde fått blod på tann, og i det 24. minutt flikket Ulrik Saltnes igjennom Amor Layouni på utsøkt vis, og alene med Barli gjorde ikke svensken noen feil da han hamret inn 1-0 for Kjetil Knudsens menn.

Samme duo var på farten igjen like etter, og på ny virket det som Layouni skulle få fyre løs mot Barli. Heldigvis for Ranheim så rakk Jørgen Olsen frem i grevens tid, og fikk avverget for Svein Maalens lag.

Tempoet senket seg utover i omgangen, og hverken eller av lagene så ut til å ville gi vekk hverken tid eller rom. Det første til at resten av omgangen ikke bar preg av mange sjanser.

Dermed kunne Bodø/Glimt smile bredest etter de første 45 minuttene i det som har blitt kalt «midnattsolskampen». De ledet 1-0 over Ranheim til pause.

Layouni og Herrem avgjør

Gjestene forsøkte å legge på et større press tidlig i den andre omgangen, og i det 52. minutt fikk Reginiussen lagt ned ballen til Olaus Skarsem. Han fikk ikke skikkelig klem på skuddet, og Friedrich hadde få problemer.

Minutet etter rullet Ranheim opp et nytt godt angrep og ballen falt fint til Aleksander Foosnæs på vei igjennom Glimt-boksen. To Glimt-forsvarere fikk forstyrret nok til at han skjøt til side for mål.

Zinckernagel danset seg forbi Ranheim-forsvarere like etter timen spilt, og la inn på Morten Konradsen. Hans forsøk var godt, men keeper Barli fikk dyttet ballen utenfor mål.

I det 68. minutt skulle Layouni vise seg frem på ny da Glimt fikk rullet opp et angrep langs høyre. Ballen falt til slutt fint for svensken, som enkelt kunne bredside inn sitt andre mål for kvelden.

Ranheim fortsatte å trykke på for en redusering, og kvarteret før slutt fant Erik Tønnes innlegg pannebrasken til Sondre Sørløkk. Dessverre for Ranheim suste avslutningen godt over mål.

Med drøye kvarteret igjen så hamret Reginiussen ballen i mål for Ranheim, men det så ut til at Erik Tønne hadde tatt ballen i en åpenbar offensivposisjon. Det som ble klart var at ballen kom fra et Glimt-bein, og scoringen stod.

Dermed ble det et voldsomt stormløp for Ranheim, og ved et par anledninger truet de blåkledde med å finne 2-2-målet. Slik skulle det uansett ikke bli for trønderne.

For med ti minutter igjen på klokka så tullet keeper Barli det til skikkelig da Geir-André Herrem jaget et tilbakespill, og blokket utspillet fra Ranheims keeper. Ballen suste i mål, og Glimt hadde punktert kampen.

Herrem hadde virkelig lyst til å vise seg frem etter å ha kommet inn fra benken. Etter ny feil i Ranheim-forsvaret, så suste han mot mål, og kunne legge på til 4-1 for Glimt. Helt på tampen la Zinckernagel på til 5-1, hvilket fullførte en fantastisk kveld for Glimt.

Bodø/Glimt sikret seier nummer ni i årets eliteserie, hvilket betyr at de ligger på andreplass i den øverste divisjonen av norsk fotball.