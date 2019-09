To sene Napoli-scoringer senket Liverpool

De regjerende Champions League-mesterne fikk seg en vekker.

NAPOLI - LIVERPOOL 2-0:

Tirsdag startet Liverpool jobben med å forsvare Champions League-tittelen fra sist sesong borte mot Napoli, en kamp de røde tapte i gruppespillet i fjor høst.

Den gang falt avgjørelsen mot tampen av kampen og også denne gangen ble det drama mot slutten. Det sto 0-0 da Napoli fikk straffe med ti minutter igjen.

Adrian fikk mange til å måpe



Andrew Robertson felte José Maria Callejon og Dries Mertens satte inn 1-0 bak Liverpool-keeper Adrian. Spanjolen hadde tidligere i kampen fått mange til å måpe med en strålende redning fra en avslutning fra nettopp målscorer Mertens.

- En helt utrolig redning av Adrian, skrev TV-profil Gary Lineker på Twitter.

Verken Øyvind Alsaker eller Petter Myhre, som kommenterte kampen for TV 2, klarte knapt å finne ord i etterkant for å beskrive redningen til Liverpool-keeperen.

På overtid fikset Fernando Llorente 2-0 til Napoli.

Tidligere Liverpool-back Stephen Warnock, som nå figuerer som ekspert for BBC, mener resultatet på San Paolo var en smule flaterende for gjestene.

- Liverpool har grunn til å være utrolig skuffet. De hadde kontroll på kampen i andre omgang, men med ti minutter igjen setter Robertson ut et bein og det blir straffe. Napoli hadde kontroll på kampen etter dette, mente den tidligere venstrebacken.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson var skuffet over tapet.

- Hør her, jeg synes vi spilte ganske bra i første omgang, vi manglet bare det siste lille. Napoli er et godt lag og vi måtte forsvare oss som en lag, noe jeg føler vi klarte. Feilene før målene, er noe vi må forbedre oss på. Alt i alt så kunne vi vært bedre. Nå skal vi ta ansvar og sørge for en riktig reaksjon på dette, sier Henderson til BT Sport.

Klopp uenig i straffe



Liverpool-sjef Jürgen Klopp hadde fått sett straffesituajsonen i reprise rett før han snakket med BT Sport, og var ikke overbevist av dommerens avgjørelse.

- Jeg har sett situasjonen i igjen nå og mener at det ikke er straffe. Hva kan jeg si, for meg er det helt klart og tydelig. Han kaster seg før det er kontakt mellom spillerne, det får vi ikke gjort noe med, sier Klopp.

JUENIG: Liverpool-manager Jürgen Klopp mener det var feil å dømme straffe til Napoli. Foto: Tim Goode (Pa Photos / NTB scanpix)

- Dette gjør vondt, for vi hadde nok av sjanser. Det var en åpen kamp med flere kontringer, men vi klarte ikke å omsette dem i mål og det er et problem. I andre omgang ble det en vill kamp. De løp og vi løp, sier tyskeren.

Lozano i offside



Første omgang i Napoli ble en fartsfylt affære der begge lag kom til gode sjanser. Allerede etter seks minutter satte vertenes Hirving Lozano ballen i nettet, men scoringen ble korrekt annullert for offside. Det var Fabian Ruiz som først fyrte løs, og Liverpool-keeper Adrian måtte gi en retur, men Lozano sto altså i offside.

For gjestene fra Merseyside var Sadio Mané som vanlig en trussel der framme. Etter 20 minutter måtte Napoli-keeper Alex Meret i aksjon for første gang da senegaleseren ble spilt opp av Jordan Henderson. Førstetouchet til Mané var ikke all verden og dermed fikk han ingen optimal vinkel for avslutningen, og keeper reddet.

Like etter var det Mohammed Salah som skapte trøbbel for vertene. Egypteren parkerte et par-tre motspillere på vei inn i feltet, men fikk aldri avsluttet selv. Han fant i stedet Mané, som spilte ut til Milner og han skjøt høyt over fra 17 meter.

Firmino-heading



Napoli har en farlig kar som heter Lorenzo Insigne og etter rundt en halvtime var han på farten. Angrepsspilleren danset seg fri fra Joel Matip inne i feltet, men Trent Alexander-Arnold ante fare på ferde og brøt foran i det Insigne skulle fyre av.

Rett før pause var Liverpools Roberto Firmino svært nær scoring. Brassen fikk hodet på ballen etter en corner fra Salah og balle snek seg like utenfor kassa.

Dermed sto det målløst etter 45 ganske underholdende minutter på San Paolo.

Superredning fra Adrian



Liverpool-keeper Adrian har hatt en litt varierende start i klubben etter at han ble kastet inn da førstevalget Alisson Becker ble skadet i ligaåpningen mot Norwich i august, men tidlig i andre omgang viste spanjolen hva som bor i ham.

Insigne og Mario Rui kombinerte fint og sistnevnte slo et presist innlegg over hodet på Virgil van Dijk og fram til Dries Mertens ved bakerste stolpe. Belgieren fikk et godt treff og ballen hadde bane mot mål, men et vanvittig tigersprang fra Adrian i buret forhindret scoring. Sisteskansen nærmest hang i lufta og fikk en hånd på ballen.

Like etter var Mané kun en god berøring unna å komme til en gigantsjanse da han mottok ballen inne i feltet. Giovanni De Lorenzo fikk imidlertid ryddet opp.

Manés valg



I andre enden ropte vertene på hands etter at ballen traff Alexander-Arnold, men VAR sa nei. Den påfølgende corneren endte med en lynrask Liverpool-kontring.

Mané og Salah kom to mot en i full fart. Mané førte ballen framover, men virket usikker på om han skulle skyte selv, eller spille til den meget godt plasserte lagkompisen. Det endte med en pasning, men den var av det upresise slaget.

En gigantsjanse spolert for gjestene fra England, der.

En gigantsjanse fikk også Mohammed Salah etter 65 minutter. Kostas Manolas sleivet skikkelig da han skulle klarere og Salah snappet ballen. Fra god posisjon sendte han kula mot lengste hjørne, men Meret i Napoli-buret vartet opp med en sterk redning.

Liverpool fortsatt å presse Napoli. Mané kom til nok en god mulighet da Firmino flikket ham fri i feltet. Avslutningen ble tatt hånd om av keeper Meret.

Straffespark



Det lå et Liverpool-mål i luften, men ti minutter før slutt fikk vertene straffe. José Maria Callejon gikk i bakken etter et møte med Andrew Robertson inne i feltet og straffen så grei ut. Fra elleve meter overlistet Mertens keeper Adrian.

Dermed var det Napoli i ledelsen med ti minutter igjen å spille.

På overtid unyttet Napoli rot i de bakre rekker hos Liverpool og innbytter Fernando Llorente la på til 2-0 og sikret seieren og tre poeng for hjemmelaget.