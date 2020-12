To sene Tottenham-mål sørget for avansement i ligacupen

Tottenham slet lenge mot Stoke, men to vakre mål fra Ben Davies og Harry Kane og 3-1-seier gjør at Tottenham er klar for semifinale i ligacupen.

Dermed klarte ikke Stoke fra nivå to å ta seg videre etter å ha slått Premier League-lagene Aston Villa og Wolverhampton 1–0 tidligere i turneringen. Tottenham tok ledelsen etter 25 minutter da Gareth Bale stusset gjestene i føringen. Innlegget til Harry Winks var av det vakre slaget, og stussen til Bale enda vakrere. Ut av intet var lagene like langt etter 53 minutter da Jordan Thompson dukket opp på bakerste stolpe og bredsidet ballen i mål bak Hugo Lloris. Tottenham stanget og stanget fram til Ben Davies fant fram børsa etter 70 minutter. Skuddet fra venstrebacken var lekkert, og gikk via stolpen og i mål. Harry Kane fastsatte sluttresultatet til 3–1 like før full tid da han hamret ballen opp i nettaket fra seks-sju meter. (©NTB)