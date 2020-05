To smittetilfeller i Martin Samuelsens klubb

Avla positive prøver under de første testene ved treningsfeltet.

To personer i fotballklubben Hull i den engelske mesterskapsserien har fått påvist koronaviruset.

Det opplyser klubben selv søndag. Klubben opplyser at personenes identitet ikke blir offentliggjort og ber om forståelse for det. Om de er spillere, er uvisst.

Hull opplyser at personene ikke har symptomer eller føler seg syke. De skal nå i isolasjon i én uke før de testes på nytt.

De siste tre døgnene har 1014 personer tilknyttet de 24 klubbene på nivå to i engelsk fotball blitt testet. Det er kun de to Hull-personene som har testet positivt.

Treningsoppstart

I mesterskapsserien er det fortsatt et uttalt mål å spille de gjenstående seriekampene. Klubbene planlegger treningsstart uten kontakt mandag. 1. juli nevnes nå som en mulig dato for de første kampene.

Martin Samuelsen (23) meldte overgang fra West Ham til Hull i januar. Han har så langt spilt fem kamper for klubben.

Samme måned ble Markus Henriksen (27) lånt ut fra Hull til Bristol City. Trønderen signerte for Hull i august 2016 og har kontrakt med klubben fram til juli.

Ingen massetesting på nivå tre

Det er ikke gjennomført testing for lagene på nivå tre og fire i engelsk fotball (League One og League Two).

Det betyr at de ikke kan starte med gruppetrening, men klubbene har adgang til å stille sine treningsanlegg til rådighet for spillernes individuelle treningsøkter.

Klubbene i League Two har gått inn for å avbryte sesongen, mens det fortsatt er uenighet mellom klubbene i League One om hvorvidt man skal prøve å spille ferdig.

