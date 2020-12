To strake tap for Chelsea: Neto avgjorde langt ut i overtiden

Wolverhamptons Pedro Neto scoret fem minutter på overtid da klubben snudde 0-1 til 2-1-seier mot Chelsea i Premier League tirsdag kveld.

Olivier Giroud scoret Chelseas mål i andre omgang. Deretter utlignet Daniel Podence 17 minutter senere, og først fem minutter på overtid ble Neto matchvinner da han avsluttet Wolverhamptons kontring.

Wolverhampton snudde med det en kamp til seier for første gang denne sesongen. Før tirsdag sto klubben med to strake tap og lå etter 65 minutter an til å tape sin tredje strake Premier League-kamp for første gang siden november 2018.

Chelseas tredje tap for sesongen gjør at det er tre poeng opp til toppen av tabellen, og de fire klubbene over dem har alle én kamp til gode. Frank Lampards menn tapte i helgen 0-1 borte mot Everton.

Hjemmelaget måtte klare seg uten suspenderte João Moutinho på midtbanen. I tillegg var Raúl Jiménez fortsatt utilgjengelig etter hodeskaden han pådro seg mot Arsenal forrige måned.

Wolverhamptons neste kamp er mot borte mot Burnley mandag, mens Chelsea møter byrival West Ham samme dag.

Stor Zouma-sjanse

Første omgang begynte rolig med kun et par tilløp til sjanser for begge lag. Etter 20 minutter var Giroud farlig frampå da han headet like over fra fem meter etter en corner.

Chelsea fortsatte å ha ballen mest, men maktet ikke å skape noen store muligheter.

Men minuttet før pause steg Kurt Zouma til værs som han har gjort flere ganger denne sesongen, men headingen gikk i tverrliggeren fra den målfarlige midtstopperen. Returen gikk rett i beina på Giroud, som ikke rakk å reagere før ballen gikk over dødlinjen.

Fem minutter etter sidebytte møtte Giroud et innlegg fra Ben Chilwell og hamret til på hel volley. Han traff godt, og ballen gikk rett på Rui Patrício. Målvakten fikk ikke kontroll, og videodømming måtte til for å se at hele ballen var over linjen.

Overtidsdrama

Kvarteret senere plukket Podence opp ballen i 16-meteren etter en corner, driblet av et par Chelsea-spillere og avsluttet. Ballen gikk via en blåkledd og i mål, og Wolverhamptons første scoring etter seks strake målløse Premier League-omganger var et faktum.

Pedro Neto driblet seg inn i Chelseas 16-meter og gikk i bakken. Dommer Stuart Atwell pekte på straffemerket, men tok så i bruk videodømming og trakk tilbake avgjørelsen.

Det gikk mot 1-1, men fem minutter på overtid kontret Wolverhampton. Neto holdt seg på beina denne gangen og satte inn 2-1-scoringen fra 20 meter. Portugiseren ga etterpå ballgutten en god klem i feiringen på et folketomt Molineux.

(©NTB)

