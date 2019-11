To supportere fikk brannskader etter bruk av bluss på fotballkamper i helgen

Brannsupportere kaster bluss og fyrverkeri ut på banen under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Brann på Intility Arena søndag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

To personer fra supportergruppene til Brann og Stabæk måtte behandles for brannskader etter kontakt med bluss på tribunen i to fotballkamper i helgen.

Det bekrefter NFF, Brann Bataljonen og Stabæk Support. – Jeg kan bekrefte at det er rapportert til oss, sier konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn til Aftenposten. Det var i kampene Vålerenga-Brann og Ranheim-Stabæk at det forekom bluss på bortetribunene som NFF ikke hadde gitt dispensasjon for. I Trondheim ble den skadde personen først kjørt til legevakten. Han har senere vært til sjekk på legevakten i Bærum. – Det var ikke så alvorlig som først antatt. Vi kjørte ham likevel til legevakten for å være sikker. Han var på sjekk i dag og legen anså det ikke som alvorlig, forteller styreleder Bjørnar Posse Sandboe i Stabæk Support. Personen fikk brannskader da han forsøkte å rydde bort blussene. – Han brant seg på fingrene da han skulle hjelpe til å rydde fra bakken, sier Sandboe. (©NTB)