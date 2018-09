Slapp unna med lettere skader etter tribunekollaps i Spania

To Sevilla-supportere ble fraktet til sykehus under lørdagens La Liga-kamp mellom Eibar og Sevilla. Ingen av dem ble alvorlig skadd i tribuneulykken.

Det så alvorlig ut etter en snau time av oppgjøret mellom Eibar og Sevilla lørdag, da et gjerde på bortetribunen ga etter.

Sevillas Éver Banega hadde akkurat satt inn 2-0 på straffe, og gikk bort mot bortefansen for å feire. Han jublet opp mot tribunen, og Sevilla-fansen kastet seg framover. Da kollapset gjerdet, og flere bortesupportere falt ned halvannen-to meter ned på banen.

Ikke alvorlig

Rundt 40-50-tilskuere ble liggende i en haug nede på bakkenivå, og både spillere og medisinsk personell kom til for å hjelpe. Flesteparten kom seg på beina for egen maskin, men to tilskuere trengte behandling fra personell på stedet.

De to måtte bæres ut av banen på båre, og er sendt til sykehus.

– De skadde supporterne er fraktet til sykehus. Heldigvis er ingen av dem alvorlig skadd, skriver Eibar på Twitter.

Politiet holdt vakt

Etter gjerdekollapsen kom lokalt politi og sikkerhetsvakter på banen for å holde vakt der gjerdet hadde stått. Eibar tok avspark etter seks-sju minutters opphold.

Kampen ble avbrutt på stillingen 0-2, men ble spilt ferdig etter at de skadde var fraktet ut av banen. Sluttresultatet ble 1-3, Éver Banega (2) og André Silva scoret for gjestene, mens Joan Jordan scoret trøstemålet for Eibar på overtid.

