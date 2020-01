Tøff Spania-debut for Ingrid Moe Wold

Ingrid Moe Wold fikk en tøff debutkamp for sin nye klubb Madrid CFF da Real Sociedad vant hele 5-0 i spansk toppserie søndag.

Landslagsbacken forlot seiersvante LSK Kvinner til fordel for et av bunnlagene i den spanske toppserien og fikk umiddelbart føle på at det kan bli en tøff kamp for å berge plassen.

Wold gikk rett inn i forsvarsrekka til hovedstadslaget, som fikk en stri kveld i San Sebastian. Manu ga hjemmelaget ledelsen etter kvarter. Etter nye scoringer av Kiana Palacios, Barbara Latorre og Nuria Mendoza i første halvdel av 2. omgang ble den norske nyervervelsen byttet ut.

Nahikari García fastsatte resultatet rett før slutt.

Barcelona vant 3-0 uten en skadd Caroline Graham Hansen og befestet grepet om serielederen. Det er sju poeng ned til Atlético Madrid. Real Sociedad er på 7.-plass, mens Madrid CFF har bare to lag bak seg.

