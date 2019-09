Tøffe tider for Solskjær: – Ser ti år eldre ut etter ti måneder i jobben

Ole Gunnar Solskjær er på sportsforsidene i så godt som alle engelske aviser etter Rochdale-kampen onsdag.

United måtte ha straffespark for å slå Rochdale (tredje nivå i England) på hjemmebane i ligacupen onsdag.

Siden mars har Solskjær vunnet få kamper, og United er et lag stemplet av Premier League-eksperter «som et av mange fra midten av tabellen og opp til femte-sjette-sjuendeplassen »

Lokalavisen Manchester Evening News skrev dette etter onsdagens tamme Old Trafford-forestilling:

– Dette ble en utmattende kveld for Solskjær. Da kameraene zoomet inn på ham på benken så han ubevegelig, gråhåret og likegyldig ut. Han har, i likhet med David Moyes, blitt seende ti år eldre ut etter bare ti måneder i jobben.

– Ikke overbevisende

Tirsdag gikk både klubbtopper og United-eiere ut å sa at de ville gi Solskjær tid til å rydde opp og føre klubben videre.

Engelske aviskommentatorer med inngående kjennskap til United har fortsatt ikke gått til angrep på Solskjær. Han overtok et prosjekt som krevde oppussing. Det var åpenbart.

Men oftere og oftere kommer det fram i aviskommentarene at nordmannen begynner å få dårlig tid.

BBC etter Rochdale-kampen : – Solskjær gjør ikke akkurat noen særlig overbevisende jobb med å overbevise tilhengerne om at det er bedre tider i horisonten.

Mørkt

Brede Hangeland kjenner mekanismene i toppfotballen godt.

– Jeg tror at han får tid helt til det kommer en situasjon der alt er bekmørkt og presset blir stort.

– Men vi er et stykke fra der. Samtidig som man driver med et langsiktig prosjekt, så må en forsvare at man får muligheten på kort sikt. Det hjelper ikke å si at det tar to-tre år om du taper fem kamper på rad, sier Hangeland til TV 2.

Tøft

United møter Arsenal hjemme mandag i Premier League. Tre dager senere venter AZ Alkmaar, med Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø, borte i europaligaen.

Slutten av oktober og starten av november kan bli en svært avgjørende tid for Solskjær. Da spiller laget hans fire av fem kamper borte, og hjemmekampen i den perioden er mot Liverpool.

