Tok ut debutant til Norges avgjørende VM-kamper

Martin Sjögren har funnet plass til én nykommer til skjebnekamper.

Landslagssjef Sjögren har presentert spillertroppen som skal kjempe for direktekvalifisering til neste års VM-sluttspill.

Norge går rett til VM som gruppevinner med seier borte mot Slovakia 31. august og hjemme mot gruppeleder Nederland på Intility Arena i Oslo 4. september.

Det er mange kjente fjes i troppen som teller 20 spillere totalt. Arna Bjørnar-spilleren Maria Brochmann er derimot uttatt til en a-landslagkamp for aller første gang. 25-åringen er et mulig alternativ i både forsvar og angrep.

- Maria har gjort det bra hele sesongen og er en spiller som kan brukes både som stopper og som spiss. Hun har spilt i begge posisjoner for klubblaget og det blir interessant å se henne med oss, sier landslagssjef Sjögren i en pressemelding mandag.

Vanlige bærebjelker



Ellers i troppen er Toppseriens beste lag, LSK Kvinner, som vanlig godt representert.

Cecilie Fiskerstrand, Ingrid Moe Wold, Emilie Haavi, Guro Reiten og Synne Skinnes Hansen er med fra det kanarigule Lillestrøm-laget som ennå ikke har avgitt poeng i serien.

Wolfsburg-profiliene Caroline Graham Hansen og Christine Minde, samt Chelsea Maren Mjelde og Maria Thorisdottir er andre av de vanlige profilene i stallen.

- Bedre enn tabellen viser



Mens Norge forventes å styre kampen mot Slovakia, blir Nederland en meget tøff nøtt å knekke i siste oppgjør.

De oransjkledte vant 1-0 på eget gress tidligere i kvalifiseringen, og bidro også til å sende Norge ut av gruppespillet i EM i fjor sommer.

- Det blir to ulike kamper. Mot Slovakia forventes det at vi er det laget som fører og har ballen mye, selv om Slovakia er et bedre lag enn hva tabellen viser. De holdt blant annet Nederland til 0-0 til det 92.minutt, så det blir en tøff kamp, advarer landslagssjefen.

Hele troppen:

Keepere: Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner)

Utespillere: Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Maria Thorisdottir (Chelsea)

Maria Brochmann (Arna-Bjørnar), Kristine Bjørdal Leine (Røa), Kristine Minde (Wolfsburg), Maren Mjelde (Chelsea), Vilde Bøe Risa (Arna-Bjørnar), Frida Maanum (Linköping), Ingrid Syrstad Engen (LSK Kvinner),

Ingrid Spord (Sandviken), Guro Reiten (LSK Kvinner), Emilie Haavi (LSK Kvinner), Synne Skinnes Hansen (LSK Kvinner), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), Synne Jensen (Stabæk), Elise Thorsnes (Utah Royals), Lisa-Marie Karlseng Utland (FC Rosengård), Isabell Herlovsen (Vålerenga).

