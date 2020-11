Tokmac-assist i Champions League-tap mot Juventus

Et glimrende forarbeid av Tokmac Nguen bidro til at Ferencvaros tapte 1-2 borte mot Juventus i tirsdagens kamp i gruppe G i mesterligaen.

Alvaro Morata scoret seiersmålet for Juventus på overtid. Han headet inn pasningen fra Juan Cuadrado. Svært lenge så det ut til at Ferencvaros skulle klare en sterk uavgjort.

Tokmac Nguen spilte som vanlig fra start for ungarske Ferencváros, og han var også nest sist på ballen da han fra høyrekanten fant Myrto Uzuni foran mål. Sistnevnte var sikker da han fikk sjansen fra kloss hold etter 19 minutters spill.

Målet kom omtrent samtidig som Erling Braut Haaland scoret sitt første av i alt to da Borussia Dortmund slo Brugge 3-0 i gruppe F.

Juventus ga ikke opp selv om de kom under. Mannskapet til Andrea Pirlo kom seg oftere og oftere opp i banen, og det var spilt 35 minutter da Ronaldo ladet venstrefoten, Markkryperen fra portugiseren snek seg i mål fra nærmere 20 meters hold. Et vakkert mål av veteranen på 35 år.

Det lå i kortene at Juventus kom til å dominere i 2. omgang, men det ble ikke mer enn så som så. Ferencvaros forsvarte seg godt kampen ut, men det glap for dem helt på tampen.

Tokmac Nguen ble forøvrig byttet ut med 20 minutter igjen å spille.

Tre poeng gjør at Juventus gikk opp i ni poeng. Det er tre poeng opp til gruppeleder Barcelona som allerede er sikret avansement til kvartfinalen. Barcelona vant 3-0 borte mot Dinamo Kiev. Martin Braithwaite scoret to og Sergino Dest og Innbytter Antoine Griezmann ett hver for et B-preget Barcelona.

(©NTB)

Reklame Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget