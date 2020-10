Tokmac med vakker scoring da Ferencváros sikret poeng mot Dinamo Kiev – Barcelona slo Juventus

Med mål fra norske Tokmac Nguen og tidligere Stabæk-spiller Franck Boli i 2. omgang greide Ferencváros 2–2 og berget ett poeng mot Dinamo Kiev.

Viktor Tsygankov og Carlos De Pena hadde sent ukrainerne i ledelsen før pausen. Gjestene virket på vei mot en klar seier, men det ville ikke Nguen ha noe av. Kvarteret etter pausen fikk han ballen fra Oleksander Zubkov ute på siden, dempet, vendte og smelte den i lengste hjørne utakbart for keeper.

– Jeg har ikke fått sett den ordentlig, men jeg fikk en fin pasning fra Zubkov. Jeg tok en titt og så at midtbanespilleren som fulgte meg var litt langt unna, og så skjøt jeg, sa Tokmac til TV 2 fra garderoben.

– Det føles greit at vi fikk et poeng mot et meget godt Dinamo Kiev-lag.

For Ferencváros var det første mesterligapoeng på 25 år, så det smakte nok godt også for de entusiastiske tilskuerne som fulgte kampen.

Deilig å spille

– Det er alltid deilig å spille her når så mange ser på, og når vi angriper som vi gjorde, sa Tokmac og bekreftet at han gjerne tar imot landslagsinnkalling slik mange mener han bør få etter storspill i kamp etter kamp de siste månedene.

Dinamo måtte avslutte med ti mann etter at kapteinen Sergej Sidortsjuk ble utvist.

Boli, som har spilt for både Stabæk og Aalesund, sikret ett poeng med sitt mål like før full tid. Etter et frispark fra Róbert Mak var Aïssa Laïdouni først på ballen, før Boli fluktet den i mål. Poenget er viktig for ungarerne, som tapte 1–5 for Barcelona i åpningsrunden tross godt spill.

Nettopp Barcelona slo Juventus 2–0 i Torino.

Messi med mål og assist

Spanjolene tok ledelsen da Lionel Messi slo en nydelig tversoverpasning til Ousmane Dembélé. Han dro seg innover i banen før han smelte til fra 18 meter. Ballen gikk i Juventus' Federico Chiesa før den duppet i nettet utakbart for keeper.

På overtid doblet Messi selv ledelsen på en straffe.

I mellomtiden hadde Juventus-spiller Álvaro Morata fått hele tre nettkjenninger annullert for offside, og lagkamerat Merih Demiral blitt utvist.

Kampen skulle blitt et gjensyn mellom gigantene og rivalene Messi og Cristiano Ronaldo. Det ble derimot avlyst da sistnevnte ble koronasmittet og ikke rakk å avgi en negativ koronatest i tide til å bli kampklar.

(©NTB)