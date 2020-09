Tokmac Nguen herjer for Ferencvaros, men landslaget hører han ikke noe fra: - Ikke jeg som burde svare på de spørsmålene

Tokmac Nguen fortsetter sin vanvittige form, fredag feiret han scoring med en hyllest til det som er i vente senere i høst.

Den tidligere Strømsgodset-spilleren senket Celtic i Champions League-kvalifiseringen i slutten av august. Fredag fortsatte han storformen med ekte hat-trick på en halvtime i 5-0-seier over Paks i den ungarske serien.

Til Nettavisen sier 26-åringen at han er inne i en god periode og håper nordmenn etter hvert får opp øynene for prestasjonene.

- Det har gått bra. Jeg er fortsatt der jeg slapp fra forrige sesong, sier Nguen til Nettavisen dagen etter maktdemonstrasjonen i Budapest.

Tokmac Nguen er en nøkkelspiller for Ferencvaros. Foto: Zsolt Szigetvary (AP)

Røpet familieforøkelse

Foran flere tusen tilskuere hjemme på imponerende Groupama Arena i den ungarske hovedstaden, viste Nguen nok en gang imponerende ferdigheter.

Allerede etter ett minutt sendte han laget sitt i ledelsen, før han fullførte hat-tricket etter 28 minutter.

Etter den ene scoringen puttet han ballen under drakten og koste med den. Bak feiringen lå det en tydelig melding om hva som er i vente.

- Ja, jeg skal bli far i oktober. Det var derfor og jeg gleder meg masse. Jeg har tenkt på det lenge, men jeg er jo en sånn som glemmer sånne ting som jeg planlegger. En lagkamerat sa til meg at jeg måtte gjøre det i dag, forklarer han.

Nguen bor med kona i Ungarn og sier at han stortrives i Budapest.

Med flere topp prestasjoner det siste året, for en klubb som kjemper om europeiske gruppespill, har flere begynt å snakke høyt om at Nguen også burde være i diskusjonen om en landslagsplass.

- Det har kommet en del spørsmål om akkurat det der. For å være ærlig så bruker ikke jeg så mye tid på det. Om det skjer så skjer det og jeg har jo en drøm om å prøve meg på landslaget slik alle andre spillere har, sier han.

- Synes du at du fortjener å være i en diskusjon i hvert fall?

- Jeg er ikke den som burde svare på de spørsmålene. Jeg vet bare hva jeg kan tilby og jeg har såpass tro på meg selv at jeg kan bidra, svarer han.

Ikke hørt fra Norge

For nærmere nøyaktig ett år siden uttalte landslagets assistenttrener Per Joar «Perry» Hansen til Nettavisen at Nguen «ikke har vært aktuell for landslaget så langt».

- Vi vet jo hvor han er og at han har gjort det bra. Jeg har sett han i Strømsgodset og, men i utgangspunktet har han ikke vært aktuell for oss så langt. Det har han ikke, uttalte Lagerbäcks assistent da.

26-åringen ble da tatt ut i den Sør-Sudanske troppen før kvalifiseringskamp til Afrikamesterskapet, men han spilte aldri kamp for landet.

Nguen bekrefter at han heller ikke nå virker å være i noen landslagsdiskusjon, til tross for imponerende prestasjoner i både liga og europeisk fotball det siste året.

- Jeg har ikke hørt noe som helst fra dem. Tror ikke jeg er i noen bruttotropp, er det korte svaret.

Selv om ikke landslaget virker nevneverdig interessert i hans prestasjoner har han merket at flere klubber har følere ute.

- Det har vært en del interesse. Fra bra ligaer i Europa og noen gode tilbud fra andre kontinenter. Jeg hadde nesten vært litt overrasket om det ikke var det, men klubben har sagt at de ikke ønsker å selge meg.

Nguen forklarer at det skal mye til for at han drar fra Ferencvaros på det nåværende tidspunkt.

- Med tanke på den situasjonen vi er i. Det må være riktig for meg og for klubben, så jeg kommer ikke til å presse på for noe. Jeg er veldig fornøyd der jeg er og det skal være noe veldig bra før jeg eventuelt drar, sier han

- Stor klubb med store ambisjoner

Nå går uansett «Tokki» og resten av laget inn i en svært viktig periode. Kommende uke venter Dinamo Zagreb i kvalifiseringskamp for videre avansement i Champions League.

Han forklarer at presset om å prestere alltid er stort rundt en klubb som Ferencvaros.

- Det er den soleklart største klubben i Ungarn med stor margin. Det handler like mye om det vi har gjort i Europa. Det er flere landslagspillere for gode nasjoner i troppen vår. Klubben har veldig store ambisjoner, noe som er den største grunnen til at jeg kom hit.

- Hvordan vil du sammenligne klubben og ligaen med det du har opplevde i Norge?

- Det er vanskelig å sammenligne med Eliteserien. Om man skal trekke frem en klubb så er Ferencvaros som Rosenborg var i Norge. Det laget vi har her hadde nok vunnet ligaen i Norge med god margin, det er jeg ganske sikker på, er det selvsikre svaret, før han kommer med et ønske for høsten.

- Det er også en grunn til at jeg håper vi får mulighet til å møte Molde i Champions League etterhvert. For at folk skal få se hvor bra vi faktisk er. Molde er et bra lag og jeg har all mulig respekt for dem, men jeg tror helt ærlig at vi slår dem, avslutter han.