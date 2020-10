Tokmac viste klasse mot Barcelona: - Den mest imponerende spilleren på banen

27-åringen med fortid i Strømsgodset viste klasse mot Lionel Messi og Barcelona.

BARCELONA-FERENCVAROS 5-1

Tokmac Nguen kom i fokus i bortekampen mot Lionel Messi og Barcelona. Allerede etter 11 minutter trodde Tokmac at han hadde sendt ungarske Ferencvaros i ledelsen på Camp Nou da han banket ballen i nettet, men scoringen ble annullert for offside.

Etter 20 minutter spilte Tokmac ballen frem til Israel som banket ballen i tverrliggeren og ut.

Men så lenge man har Lionel Messi på banen kan kampbildet snu raskt. Den lille argentineren skaffet seg straffespark da han ble felt av Adnan Kovacevic etter 26 minutter, og straffen satte han selv trygt i mål.

Med 1-0-ledelsen så det ut til å løsne for hjemmelaget. Fati brente en stor sjanse før han lyktes etter nydelig forarbeid av Frenkie de Jong fire minutter før pause. Nederlenderen vippet fri tenåringen, som avsluttet kaldt på hel volley til 2-0.

Etter hvilen fortsatte Barcelona i samme spor, og fint kombinasjonsspill ble avsluttet av Coutinho i kampens 52. minutt. Fati fant brasilianeren med en fin hælflikk, og Coutinho hamret inn 3-0.

Etter kampen ble Tokmac som tirsdag fylte 27 år intervjuet. I tillegg ble han dagen i forveien far for første gang.

- Jeg er glad for klubben sin del. Vi viste at vi kan spille fotball. Jeg kjempet for laget mitt. Jeg forsøkte å gjøre mitt beste og jeg ville se hvordan jeg kunne gjøre det mot slike spillere, men jeg er veldig glad, sier Tokmac til Viasat etter kampen.

Han tok seg også tid til å hylle sin favorittspiller Lionel Messi.

- Hva kan man gjøre når de har Messi. Det var en tøff kamp, avsluttet han.

Etter 69 minutter skaffet Ferencvaros-spissen straffespark til gjestene. Gerard Pique tok et godt tak i trøya til den lille teknikeren og ble også vist det røde kortet etter situasjonen.

Ihor Kharatin var sikker fra straffemerket og reduserte til 3-1.

The Athletic-journalist Dermot Corrigan lot seg imponere over innsatsen.

- Ferencvaros-spiss Nguen fikk et mål annullert, satte opp en lagkamerat som traff metallet, begge på 0-0. Nå skaffer han straffe og får Pique utvist. Han har vært den mest imponerende spilleren på Camp Nou, skriver han.

De siste ti minuttene økte Pedri og Ousmane Dmebele til 5-1 for Barcelona, noe som også ble sluttresultatet.