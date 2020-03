Tokyo-arrangøren ber om rask beramming av lekene

Toshiro Muto, direktør i organisasjonskomiteen for Tokyo-OL, håper at de utsatte lekene snarlig får ny dato slik at detaljplanleggingen kan starte.

– Det må avgjøres snart, ellers blir det vanskelig å fatte alle de andre avgjørelsene som følger med utsettelsen, sa han da styret i arbeidsgruppen «Tokyo 2020 nylansering» møttes torsdag, to dager etter at det ble avgjort at lekene skal avvikles først neste år.

Sammen med organisasjonskomiteens president Yoshiro Mori gjorde han det klart at komiteen har en stor oppgave foran seg.

Billetter, sikkerhet, arenaer, bosteder, utøverlandsbyen, transport, nyrekruttering av frivillige og effektsalg er blant de mange områdene der man står foran en betydelig jobb med et prosjekt som var nesten fullført.

– Dette handler om tusenvis av kontrakter, og vi må ta hensyn til rettighetshavere, sponsorer, IOC, internasjonale særforbund og nasjonale olympiske komiteer. Jeg hadde aldri forestilt meg at vi ville bli satt på en slik prøve, sa Muto.

– Vi må også forberede oss på at merutgiftene vil bli massive.

Unik utfordring

Den japanske finansavisen Nikkei anslår utgiftene forbundet med utsettelse til vel 30 milliarder kroner, andre mener de blir vesentlig høyere.

– Våre ansatte stilles overfor utfordringer de aldri har møtt før, men jeg er sikker på at de vil vise seg oppgaven moden, sa Mori.

Lekene skulle avvikles i tiden 24. juli til 9. august, men i avgjørelsen om utsettelse står det bare at lekene skal avholdes «etter 2020, og ikke senere enn sommeren 2021».

IOC-president Thomas Bach sa onsdag at alle alternativer er åpne innenfor den tidsrammen. Han sa også at alle må være forberedt på å ofre noe og inngå kompromisser.

Samme tidsrom?

Avisen Yomiuri skrev torsdag at man ser på månedsskiftet juli-august som mest aktuelt, altså samme tidsrom da lekene egentlig skulle avvikles.

Både svømme-VM og friidretts-VM er berammet til den perioden, men begge vil trolig bli flyttet ved kollisjon. Et OL om våren vil by på større utfordringer i form av kollisjon med avslutningen av fotballsesongen i Europa samt sluttspill i NBA og NHL, blant annet. På forsommeren er det fotball-EM, som allerede er utsatt ett år.

Bach sa at man har nedsatt en arbeidsgruppe med navnet «Here We Go» som skal beslutte datoer for OL, og som først skal konsultere med alle de 33 internasjonale særforbundene som inngår i sommer-OL.

En frist for beramming av lekene er ikke satt, men Mori sa at han vil gjøre det han kan for at beslutningen fattes så snart som mulig.

