Håndballstjernen Katrine Lunde sitter i koronakarantene i Kristiansand. Hun slipper ut på 40-årsdagen sin og ser på OL-utsettelsen som en fordel.

Tirsdag ble det klart at sommerlekene i Tokyo flyttes, trolig til sommeren neste år.

– Jeg var i USA på det tidspunktet dette tok av. Det viktige nå er å få tatt livet av viruset. Jeg tenker at det høres ut som en riktig beslutning med utsettelse av OL, sier Lunde til NTB.

Hun skadet kneet alvorlig i mai i fjor og har trent hardt for å gjøre et comeback. OL i Tokyo var en av gulrøttene hun hadde foran seg i den omfattende jobben med å bli spilleklar.

Lunde hadde håp om å spille kamp i april for Vipers, men all norsk håndball er skrinlagt. Dermed må hun vente videre. Det kan være at en OL-kvalifisering til sommeren blir hennes comeback.

Fordel

Nå om dagen er det alternativ trening som gjelder. – Jeg har ordnet meg med godt med treningsutstyr her i kjelleren og garasjen, sier Lunde.

Hun fyller 40 år mandag, og kan da bevege seg fritt etter to ukers hjemmeopphold.

– Dersom det hadde blitt OL (i sommer), hadde jeg sett ganske tungt på det. Jeg hadde jo ikke fått noe særlig kampform jeg heller. Så for min del er det bedre at det blir OL neste år, sier Lunde.

Kvalifiserer Norge seg for Tokyo-lekene, ligger det an til at hun i en alder av vel 41 og Silje Solberg blir norske keepere der.

Lunde har vunnet OL to ganger, i 2008 og 2012.

