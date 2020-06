Tokyo-OL blir «forenklede» sommerleker

Sommer-OL i Tokyo neste år blir «forenklede» leker, sier organisasjonskomiteens direktør Toshiro Muto. Det blir leker «uten stor prakt».

Han sier at arrangøren arbeider med flere enn 200 ideer for å forenkle arrangementet og gjøre det mindre kostbart. Bakgrunnen er de voldsomme merkostnadene forbundet med avgjørelsen om å utsette lekene ett år på grunn av viruspandemien.

Muto uttalte seg på en pressekonferanse i forbindelse med IOCs styremøte onsdag. Han sa at konkurranseprogrammet så langt er uendret, men at det er mulig at tilskuerkapasiteten for ulike øvelser vil bli redusert.

Yoshiro Mori, som er president i organisasjonskomiteen, ville ikke diskutere muligheten for at lekene kan bli avlyst.

– Det er ikke rett å snakke om spekulasjoner som bygger på et hypotetisk scenario, og vi er ikke på et sted hvor avlysning vurderes som et alternativ, sa han.

Det har tidligere kommet fram at det ikke vil være mulig å utsette lekene igjen dersom helsesituasjonen i verden ikke tillater at OL gjennomføres som nå planlagt i tiden 23. juli til 8. august 2021.

