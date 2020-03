Tokyo-OL plasseres på dato senere

OL i Tokyo er utsatt til 2021, men nye datoer er ennå ikke bestemt. De olympiske lekene skal avvikles «senest sommeren 2021».

Det står i den felles kunngjøringen fra IOC og den lokale organisasjonskomiteen i Tokyo.

– Under de rådende forhold og basert på informasjon vi har fått fra Verdens helseorganisasjon (WHO), har IOC-presidenten og Japans statsminister konkludert med at lekene må omberammes til et tidspunkt etter 2020, men ikke senere enn sommeren 2021, står det.

– Dette gjøres for å beskytte helsen til utøverne, alle involverte i lekene og det internasjonale samfunnet.

Vedtaket om utsettelse ble fattet etter et telefonmøte mellom IOC-president Thomas Bach, statsminister Shinzo Abe og andre representanter for IOC, japanske myndigheter og lokale arrangører.

Bekymring

– President Bach og statsminister Abe uttrykte sin bekymring for den verdensomspennende covid-19-pandemien, hva den gjør med folks liv og den store påvirkning den har på idrettsfolks forberedelser til lekene, står det.

– I et møte med vennskapelig og konstruktiv tone roste begge lederne organisasjonskomiteens forberedelser og merket seg de store framskritt Japan har gjort i kampen mot covid-19, men samtidig forverres situasjonen i resten av verden.

Det vises til at WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag uttalte at epidemien skyter fart.

– Det er nå flere enn 375.000 smittetilfeller i verden. Viruset finnes i nesten alle land, og antallet vokser time for time, står det som opptakt til avgjørelsen om å utsette OL.

Fyrtårn

Samtidig ble det bestemt at OL-ilden skal forbli i Japan inntil lekene kan avvikles.

– Lederne er enige om at OL i Tokyo kan bli et fyrtårn av håp for verden i disse vanskelige tider, og at OL-ilden kan bli lyset i enden av tunnelen verden befinner seg i. Derfor er vi enige om at ilden blir i Japan. Det ble også bestemt at lekene beholder navnene OL og Paralympics Tokyo 2020.

