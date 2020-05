Tokyos OL-sjef: Kan bli annerledes leker, vet ikke hva IOC-pengene skal dekke

Toshiro Muto, leder for Tokyo-OLs organisasjonskomité, vet ennå ikke hvor mye utsettelsen av lekene vil koste. Han sier at det kan bli annerledes leker.

– Lekene som arrangeres om et drøyt år blir kanskje ikke det samme konvensjonelle OL og Paralympcis som vi kjenner fra før, sa han.

Han kunne fortsatt ikke sette tall på hvor mye utsettelsen vil koste. Japanske medier har tidligere anslått alt fra 20 til 60 milliarder kroner, og det meste må dekkes av vertsnasjonen i en situasjon hvor økonomien er hardt rammet av viruspandemien.

– Vi ser etter innsparingsmuligheter på alle områder. Dette er tiden for å lete etter hva som er essensielt for lekene, hva de må inneholde. Jeg tror vi kan ende opp med en ny type OL og Paralympics, noe som blir unikt for Tokyo, sa Muto.

For tidlig

Den internasjonale olympiske komité (IOC) vedtok torsdag at man vil bruke 800 millioner dollar (8,2 milliarder kroner) på utsettelsen, hvorav 150 millioner (1,55 milliarder kroner) går som krisehjelp til internasjonale særforbund og nasjonale OL-komiteer.

De resterende 650 millioner dollar (6,65 milliarder kroner) skal dekke merkostnader ved selve utsettelsen av lekene, men Muto kunne ikke svare på hvordan disse pengene skal brukes.

– IOC har sagt at det er for tidlig å gå i detaljer, så vi i organisasjonskomiteen vet ikke hvor disse pengene vil bli brukt, sa Muto.

Stor oppgave

IOC-president Thomas Bach sa torsdag at arbeidsgruppen for de utsatte lekene vil snu hver stein for å finne innsparingsmuligheter, men at det ikke må gå ut over lekenes ånd og konkurransenes kvalitet.

Så langt er det ikke offentliggjort konkrete områder der det skal spares penger ut over fakkelstafetten, som trolig vil bli avviklet i redusert utgave.

Muto sa at man fortsatt jobber med å sikre at alle de 43 planlagte arenaene er tilgjengelige neste år, og med å kunne gjennomføre et uendret øvelsesprogram for lekene som skal åpnes 23. juli 2021.

– Dette arbeidet kommer til å ta tid. Det er ikke til å unngå, sa Muto.

