Tom Brady: Legenden ingen ville ha jager sin sjuende tittel

Da Tom Brady var 22 år, takket samtlige NFL-klubber nei til hans tjenester flere ganger hver. Selv en nordmann ble valgt før Brady.

16. april 2000 ble Brady draftet som spiller nummer 199, etter at samtlige 30 klubber hadde valgt andre spillere i runde etter runde. For New England Patriots var det en lottogevinst. Etter å ha ført Pats til seks titler byttet Brady beite, og søndag kan han vinne sin sjuende tittel med Tampa Bay Buccaneers.

Han er for lengst allment anerkjent som GOAT («greatest of all time»), den beste spiller noensinne. Men smerten han følte for snart 21 år siden har aldri blitt borte, og har fortsatt å motivere den nå 43 år gamle legenden.

I fjor, på 20-årsdagen for draften, postet Brady på Instagram en liste over de seks quarterbackene som ble valgt før ham, med kommentaren «nei, jeg har ikke glemt».

At de seks navnene ikke betyr noe for nordmenn flest er ikke så rart. Saken er at de ikke betyr stort for NFL-fans heller, annet enn som kuriøse quizspørsmål: Chad Pennington, Giovanni Carmazzi, Chris Redman, Tee Martin, Marc Bulger og Spergon Wynn. Bare Pennington og Bulger hadde brukbare proffkarrierer.

Valgt etter norsk kulestøter

Så lite ettertraktet var Brady at selv en nordmann var blant dem som ble valgt før ham. Leif Dolonen Larsen, en tidligere kulestøter og senere proffbokser, ble av Buffalo Bills valgt som nummer 194.

Larsen skulle spille 16 kamper for Bills, hvorav fem fra start, og notere seg for 11 taklinger. To ganger ble han kreditert en «sack», takling av motstanderens quarterback med ballen.

Etter nordmannen ble ytterligere fire spillere valgt før det var Bradys tur. Da hadde Brady sluttet å vente foran TV-skjermen i familiens hjem i California. Frustrasjonen var så stor at han måtte ut.

I Patriots spilte Brady hele tiden under trenerlegenden Bill Belichick, og et yndet diskusjonstema har vært om Brady var mest avhengig av Belichick eller omvendt. Da Brady etter 11 avdelingstitler på rad (og 17 på 19 år), ni superbowldeltakelser og seks titler reiste sørover til Florida, skulle vi få svaret.

Brady førte Buccaneers til klubbens første sluttspilldeltakelse siden 2008 og deretter via tre strake borteseirer i sluttspillkamper mot høyere seedede lag til Superbowl. Belichicks Brady-løse lag fikk flere tap enn seirer og ble nest sist i sin avdeling. Patriots gikk glipp av sluttspillet for første gang siden 2008-sesongen (da Brady ødela korsbåndet i sesongåpningen).

Utfordres av ung milliardær

Søndag er Buccaneers det første lag noensinne som spiller Superbowl i sin egen arena. Motstander i Tampa er tittelforsvarer Kansas City Chiefs, anført av Patrick Mahomes som er den mest lysende stjernen i den nye generasjonen av quarterbacker.

25-åringen ble valgt som nummer 10 i draften i 2017 og hadde som Brady umiddelbar suksess da han fikk sjansen i NFL. Mahomes ble årets spiller (MVP) i sin første hele sesong og vant Superbowl i den neste. I fjor sommer signerte han en ny 10-årskontrakt verd 500 millioner dollar (4,3 milliarder kroner).

Brady har en toårskontrakt verd 50 millioner dollar, men ellers er tallene i hans favør. Han blir søndag den første som spiller Superbowl for 10. gang, og han jager sin sjuende seier. Lykkes han, har han alene flere titler enn noen klubb.

Dette er klubbene som har vunnet Superbowl flest ganger:

* 6: New England Patriots, Pittsburgh Steelers

* 5: Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

* 4: Green Bay Packers, New York Giants.

Kansas City Chiefs har vunnet to ganger (1970 og 2020), Tampa Bay Buccaneers en (2003).

