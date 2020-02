Tom Tvedt om Kina-avtalen: - Idretten ble overkjørt

Tidligere idrettspresident Tom Tvedt mener Norges idrettsforbund ble overkjørt da Norge og Kina inngikk en idrettsavtale i 2017.

– Regjeringen overkjørte idretten i den situasjonen, sier Tvedt til TV 2.

Tvedt bekrefter tidligere uttalelser fra visepresident Oddvar Jensen, som har sagt at idretten ble forelagt avtalen først etter at det var bestemt at den skulle undertegnes i Beijing i 2017.

– Dette var ikke idrettens avtale. Den ble styrebehandlet i ettertid, sier Tvedt.

Idrettsstyret ble først formelt formelt på et møte drøye tre uker etter avtalesigneringen i Kina, av IOC-representant Gerhard Heiberg.

– Ble orientert

Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland sier til TV 2 at tidligere generalsekretær Inge Andersen i NIF ble orientert om avtalen, men Tvedt mener at dette ikke var tilstrekkelig.

Hun sier Kulturdepartementet ikke kan stå til rette for at Tvedt ikke ble informert av sine egne.

– Kulturdepartementet kan ikke kontakte de enkelte styremedlemmene for å vite hvem som er informert om hva.

Avtalen som ble undertegnet da statsminister Erna Solberg var i Beijing har blant annet ført til at en rekke utøvere innen sentrale vinteridretter som skiskyting, langrenn og kombinert har fått trene i Norge. I tillegg er flere tidligere idrettsprofiler engasjert som trenere for kinesiske utøvere.

– Hadde god kontakt

Et omstridt spørsmål har også vært bruken av tippemidler på rundt 3,2 millioner kroner for å finansiere avtalen.

– Det var helt uaktuelt. Spillemidlene er til bruk for barn og unge i Norge, sier Tvedt nå.

Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at regjeringen hadde god kontakt med idretten i prosessen som ledet til avtalen.

– Jeg opplever at dette er til glede for idretten i Norge, sier Solberg.

(©NTB)