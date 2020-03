Tomme tribuner når Norge møter Serbia på Ullevaal

Fotballandskampen mellom Norge og Serbia 26. mars spilles uten tilskuere på Ullevaal stadion. Det ble bestemt tirsdag kveld.

Oppgjøret er semifinale i Uefas nasjonsligaomspill om EM-plasser og kan være en vei til sommerens EM-sluttspill for Norges A-landslag. Kampen var for lengst utsolgt.

– Det er selvfølgelig veldig trist at vi må spille foran tomme tribuner, men det er viktig å følge helsedirektoratets anbefalinger, sier landslagsstopper Kristoffer Ajer i en kommentar til NTB.

Meldingen om at det blir tomme tribuner kom på en felles pressekonferanse der Norges idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund og Norges Ishockeyforbund var representert.

– Vi retter oss etter det som har kommet fram i kveld. Vi kommer også til å refundere billettutgiftene, sa Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund på pressekonferansen.

Samfunnsansvar

Hun la til at det er Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som arrangerer kampen, men at NFF er innstilt på at den skal spilles på oppsatt dato.

– Med flere enn 370.000 aktive medlemmer og flere som følger fotball hver eneste dag har vi et stort samfunnsansvar. I likhet med Norges idrettsforbund har vi hele tiden vært tydelige på at vi følger rådene fra helsemyndighetene, sa Anderssen.

Tidligere på kvelden hadde Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet kommet med nye føringer rundt idrettsarrangementer. FHI anbefalte å avlyse eller utsette alle arrangement med over 500 deltakere.

Liv og helse viktigst

– Vi har fulgt situasjonen tett og forsøkt å identifisere tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger som gjør at vi kan gjennomføre kampen med publikum. Når helsemyndighetene i kveld anbefaler at kampen bør spilles uten publikum, retter vi oss selvsagt etter dette. Hensynet til liv og helse for de 27.000 som har planlagt tilstedeværelse på Ullevaal 26. mars er viktigst, sa Anderssen.

Troppen til Serbia-kampen offentliggjøres mandag. Slår Norge Serbia og deretter enten Skottland eller Israel i en finale fem dager senere, vil EM-plassen være sikret.

Norge har ikke spilt et sluttspill i seniorfotball for menn siden 2000.

Anderssen gjorde det klart at det også kan bli konsekvenser for seriestart i toppfotballen og cupen.

– Her er vi i dialog med klubbene om mulige løsninger og må komme tilbake med tiltak, sa hun.

Klart er det at alle som har kjøpt billett til kampen mot Serbia vil få pengene tilbake.

