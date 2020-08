Toni Kroos avslører Real Madrid-spillernes reaksjon etter Barcelonas ydmykende tap

Real Madrid-spillerne ble i godt humør over å se erkerivalen bli ydmyket.

I et fersk podkast-episode snakker Toni Kroos ut om hvordan Real Madrid-spillerne reagerte da Barcelona ble regelrett ydmyket av Bayern München i Champions League-kvartfinalen.

Tyskerne ga seg ikke før det stod hele 8-2 i målprotokollen. Et resultat som åpenbart falt i smak i Madrid. Nå innrømmer den tidligere Bayern-spilleren at Real-spillerne feiret i en intern Whatsapp-gruppe.

- Man kan ikke vise alt, men du kan forestille deg at det ikke var noen som sørget over dem, sier Kroos i sin egen podkast.

Intervjuet er også gjengitt av blant andre Daily Mail.

Les også: Torsdagens Premier League-rykter

- Mye skadefryd

De bitre spanske rivalene har åpenbart et anstrengt forhold seg imellom og Kroos innrømmer at det var lite sympati å spore fra Madrid-leiren etter det ydmykende Barcelona-tapet.

Tyskeren sier rett ut at «det var mye skadefryd» over å se Lionel Messi og hans lagkamerater gå på en slik stor smell, før han innrømmet at det slett ikke var første gang Real Madrid-spillerne har feiret et Barcelona-tap.

Nettavisen og Amedia har sikret seg rettighetene til Liverpools treningskamper mot Stuttgart og Red Bull Salzburg førstkommende lørdag og tirsdag. Få tilgang her!

Også etter fjorårets ydmykende tap borte mot Roma i kvartfinalen av Champions League, der katalanerne rotet vekk en 4-1-ledelse fra hjemmemøtet, var det god stemning i Real Madrid-troppen.

Kroos avslører at «spillerne løp opp og ned utenfor hotellrommet og skrek» etter at Roma sende Barcelona på hodet ut av turneringen.

Les også: Nettavisen sender Liverpool-kamper i sommer

Det skal ha vært svært god stemning i Real Madrid-troppen etter Barcelonas Champions League-exit. Foto: Bernat Armangue (AP)

Tyskeren uttalte seg også om Champions League-semifinalen som han var trygg på at Bayern München ville vinne, noe de også gjorde komfortabelt gjennom en 3-0-seier onsdag kveld.

Kroos har selv spilt for den tyske storklubben før han meldte overgang til spansk fotball.

- Det ser for meg ut som Bayern kommer til å vinne (Champions League red.anm) og det hadde vært helt fint. Resultatene er nok til å gjøre dem til favoritter. Jeg tror Bayern vinner, de er det beste av de gjenværende lagene, uttaler Kroos.

Les også: Barcelona-kaoset fortsetter: Ekspert tror Messi aldri har vært nærmere Barca-exit

Toni Kroos og Leo Messi er rivaler i hver sin storklubb i Spania. Foto: Alconada/alterphotos/abaca Usa (Pa Photos)

Ny trener

Barcelona-stjerne Lionel Messi har for lengst bedt om endringer og klubben er i gang. Messi som skal være frustrert over situasjonen.

Petter Veland er ekspert på spansk fotball i Viasat. Han uttalte seg om Messi sin situasjon til Nettavisen tidligere i uken.

- Jeg stiller meg i køen med de som sier at Messi er nærmere enn noen gang til å faktisk forlate klubben, sier Veland.

Onsdag ble det klart at Ronald Koeman blir ny Barcelona-trener etter at Quique Setién fikk sparken mandag. Også sportsdirektør Eric Abidal er ferdig i klubben.

Barcelona-president Josep Maria Bartomeu advarte igjen om drastiske tiltak i klubben, og at disse kommer til å ramme en del etablerte spillere i stallen.

Luis Suárez, Gerard Piqué og Sergio Busquets blant mange som ikke vernes foran storopprydding.

Ifølge flere spanske kilder skal navn som Erik Garcia, Donny van de Beek og Lautaro Martinez være navn som Koeman ønsker å hente inn for å få Barcelona-skuta på rett vei.