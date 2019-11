Tønseth klar til å trosse landslagstrener Nossum

Alt virker å gå etter planen for Didrik Tønseth. Problemet er at landslagstreneren ikke er enig.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Tønseth var klart best på lørdagens 15-kilometer på Beitostølen hvor han vant 18,9 sekunder foran Johannes Høsflot Klæbo.

Han virker dermed å være i rute til å kunne hevde seg blant eliten under verdenscupåpningen i Ruka neste helg.

Verdenscupåpningen blir spesielt viktig for Tønseth. Trønderen har nemlig satt seg som mål å prestere så godt i Ruka at han på bakgrunn av de rennene blir tatt ut til Tour de Ski.

EM i terrengløp i Portugal.

Vil trosse treneren



Tønseth ønsker å delta i konkurransen som blir arrangert i Lisboa 8. desember, men det vil i så fall føre til at han går glipp av verdenscuprennene på Lillehammer samme helg.

Etter lørdagens løp på Beitostølen forteller Tønseth til Nettavisen at han fortsatt tenker på EM.

- Jeg har gjort det, men Nossum har ikke gjort det, så da står vi like langt, sier Tønseth til Nettavisen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har vært tydelig på at han vil se Tønseth til start på Lillehammer, men dersom trønderen presterer godt på søndagen i Ruka er han tydelig på at han kommer til å trosse treneren.

- Hvis jeg er klar for Tour de ski så stikker jeg, sier Tønseth.

Nossum vil se Tønseth gå 30-kilometer

Det er imidlertid ikke Tour de Ski som bekymrer landslagstrener Nossum.

Han ønsker først og fremst å se Tønseth på Lillehammer fordi han vil se trønderen i aksjon på en 30-kilometer - det med tanke på VM i Oberstdorf neste sesong.

- Jeg har egentlig sagt min mening og den står jeg ganske fast på. Det handler ikke så jæklig mye om hvor fort han må gå i Ruka eller ikke. Det handler mest om at jeg trenger å se ham på lengre distanser. Jeg kan ikke arrangere en tremil bare for at han skal vise meg til VM neste år hvor fort han kan gå, sier Nossum til Nettavisen.

- Det (Lillehammer) er en av tre lange løp før VM i Oberstdorf og hvis han dropper det så er det lettere for meg å bruke argumentet at jeg har til gode å se ham gå bra i lengre løp enn 15 kilometer, forklarer Nossum.

Tønseth virker likevel å være ubekymret over Nossums klare beskjed.

- Det er tremil på Lillehammer, det er tremil i Falun og det er i skitouren. Utfordringen min har vært å gå fem mil. Jeg holder lange løp mye bedre etter at jeg la om opplegget i fjor og trente enda mer på det. Jeg har hatt noen skikkelig langøkter. Jeg tror jeg skal være bedre rustet til å lange løp i år, forklarer Tønseth.

Lørdag var han godt fornøyd med differansen ned til konkurrentene på 15-kilometeren på Beitostølen.

- Jeg skal holde formen her og være klar til neste helg, sier Tønseth.