Tønseth med maktdemonstrasjon på Beitostølen

Didrik Tønseth gikk et meget sterkt klassiskløp på Beitostølen og vant lørdagens 15-kilometer 18,9 sekunder foran Johannes Høsflot Klæbo.

Tønseth og Klæbo var i en klasse for seg på sesongens første distanserenn for de norske langrennsstjernene. Byåsen-duoen var også i front gjennom hele løpet, og Tønseth var sterkest av de to i siste halvdel.

28-åringen tok ledelsen fra Klæbo ved passering 7,2 kilometer, og han økte den mer og mer fram mot mål. Klæbo ble slått med 18,9 sekunder, mens treer Simen Hegstad Krüger endte 36,5 sekunder bak vinneren.

Tønseth tok raskt igjen Krüger på startnummeret foran, og det skulle få en del å si.

– Dette var kjempeartig. Jeg kjente at jeg hadde gode ski, og jeg klinket til da jeg så en Lyn-dress der framme. Vi dro nytte av hverandre, sa Tønseth til NRK.

Våknet

Mens han og Krüger kunne gå mesteparten av løpet sammen, måtte Klæbo jage på egen hånd. Han var samtidig svært fornøyd med 2.-plass etter å ha blitt nummer fem på fredagens sprint.

– Jeg sto opp fra de døde i dag, så det er bra. Jeg fikk det nok litt på slutten, for det var tungt å gå og jage. Men i dag var det et veldig bra løp å ta med seg videre. Kroppen er bra og på vei mot noe bedre, sa Klæbo.

Krüger tok seg inn på seierspallen ved å slå fjerdemann Emil Iversen med 4,4 sekunder.

– Jeg fikk litt sjokk da jeg fikk Didrik i ryggen halvveis på førsterunden. Da måtte jeg ta meg sammen. Jeg er fornøyd med at jeg klarte det, sa han.

Sekundstrid

Pål Golberg gikk ut med startnummer 152 og preget lenge løpet. Men et stykke etter ham kom de aller største kanonene, og tettrioen kunne han ikke gjøre noe med.

Til slutt ble det en jevn kamp mot Iversen, som Golberg tapte med tre tidels sekund. Erik Valnes, som vant fredagens sprint, endte 1.07,9 minutt bak Tønseth på 7.-plass.

Normalt sterke løpere som Hans Christer Holund og Martin Johnsrud Sundby fikk det ikke til å stemme lørdag. Holund ble slått med 1.43 minutt, Sundby med hele 2.27,8.

– Det var for dårlig. Jeg har ikke noen god forklaring, jeg har følt meg bra den siste tiden. Det gikk bare for sakte, sa Holund til NRK.

Søndag venter en ny 15 kilometer for herrene på Beitostølen, da i fristil.

(©NTB)