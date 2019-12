Tønseth reiser til terreng-EM i Lisboa

Didrik Tønseth har bestemt seg for å reise til Portugal.

Tønseth har bestemt seg for å reise til Lisboa kommende helg for å delta i terreng-EM.

Det bekrefter langrennsløperen på sin egen Instagram-profil mandag morgen. Etter samtaler med trener Eirik Myhr Nossum søndag kveld har Tønseth landet på at han vil dra til terreng-EM kommende helg.

Trønderen har tidligere uttrykt et sterkt ønske om å delta i mesterskapet Lisboa. Nå har 28-åringen landet på en avgjørelse om at han løper i terreng-EM istedenfor å delta i verdenscupen på Lillehammer.

Byåsen-utøveren har også varslet at han var villig til å trosse landslagstrenerens ønske om at han ikke skulle reise til EM.

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum har tidligere vært skeptisk til Tønseths ønske om å løpe i terreng-EM. Treneren har ment at Tønseth først og fremst må bevise at han er god nok for en plass på laget til Tour de Ski.

- Jeg har egentlig sagt min mening og den står jeg ganske fast på. Det handler ikke så jæklig mye om hvor fort han må gå i Ruka eller ikke. Det handler mest om at jeg trenger å se ham på lengre distanser. Jeg kan ikke arrangere en tremil bare for at han skal vise meg til VM neste år hvor fort han kan gå, har Nossum tidligere uttalt til Nettavisen.

I Ruka ble han nummer fire på 15 kilometer klassisk og nummer syv sammenlagt i mini-touren under verdenscupåpningen i Finland.

28-åringen forteller at terreng-EM nå i desember er hans sjanse til å løpe et slikt mesterskap. Som langrennsløper venter VM, OL og et nytt VM de neste tre sesongene.