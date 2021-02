Toppdommer fikk innvilget kamppause etter dødstrusler

Dommerprofilen Mike Dean dømmer ingen av kommende helgs Premier League-kamper etter at familien hans mottok dødstrusler nylig.

Dean hadde selv bedt om å slippe å være kampleder i den kommende ligarunden. Familien hans mottok trusler etter at West Hams Tomás Soucek ble utvist mot Fulham sist helg.

I etterkant var det bred enighet om at avgjørelsen var svært tøff. Mandag kom beskjeden om at Souceks kort strykes, og samtidig ble det kjent at det var framsatt trusler mot Deans familie i sosiale medier.

Tirsdag var ikke toppdommerens navn med da Premier League-ledelsen offentliggjorde listen over kampledere til helgens kamper, melder Sky Sports.

Dean delte også ut et omdiskutert rødt kort til Southamptons Jan Bednarek i kampen mot Manchester United nylig. Også det ble strøket.

De siste dagene har 52-åringen fått bred støtte fra både dommerkolleger og andre. Tomás Soucek, som ble utvist lørdag, har også forsvart Dean.

«Alle avgjørelser som tas på banen, skal bli på banen. Jeg liker ikke å høre om at de påvirker privatlivet, så jeg sender Mike Dean min støtte», skrev tsjekkiske Soucek på sin Twitter-konto tirsdag.

