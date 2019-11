Toppfotball-spiller har politianmeldt lagkamerat etter påstått knivtrussel

Den anmeldte nekter for å ha gjort noe straffbart. Nå har klubben tatt kontakt med politiet for å få råd om hvordan de skal håndtere situasjonen.

En mannlig spiller på et norsk lag i toppfotballen er politianmeldt etter at han angivelig skal ha truet en lagkamerat med kniv.

Den alvorlige hendelsen skal ha funnet sted etter en trening i klubben, før lagets siste seriekamp denne sesongen.

- Oppstått en hendelse

Den aktuelle klubben sier følgende til Nettavisen om den svært uvanlige situasjonen som nå er oppstått:

- Vi er kjent med at det foreligger en anmeldelse fra en av våre ansatte mot en annen ansatt. Det har oppstått en hendelse mellom disse utenom klubbens regi, i etterkant av en trening, bekrefter klubbens daglig leder overfor Nettavisen.

Nettavisen har også vært i kontakt med den anmeldte spilleren.

Han bekrefter at det foreligger en anmeldelse og at han har vært hos politiet for å avgi en forklaring, men nekter for å ha gjort noe straffbart. Han mener knivtrusselen aldri har funnet sted.

Etter det Nettavisen forstår skal den anmeldte foreløpig ikke ha blitt suspendert av klubben, som skal ha ønsket å håndtere hendelsen internt.

- De to har forskjellig oppfatninger av hva som har skjedd. Vi har vært i kontakt med politiet og fått råd om hvordan vi skal håndtere dette som arbeidsgiver, og følger de råd vi har fått. For oss er det viktigste å ivareta begge, og håpe at vi kan løse konflikten som har oppstått på best mulig måte, sier den daglige lederen.

Den angivelige hendelsen skal ha oppstått som følge av en krangel underveis i en trening. To spillere skal ha tatt tak i hverandre, men situasjonen tok raskt slutt da flere spillere kom til.

- Ingen vitner

Den ene spilleren hevder det etter treningen ble fremsatt trusler fra den andre.

Han skal kort tid etterpå ha blitt oppsøkt på vei hjem fra treningen, der skal han ha blitt truet med kniv av lagkameraten.

Ifølge den fornærmede spilleren hevder han i anmeldelsen at hans lagkamerat skal ha dratt frem en lommekniv og og holdt denne en halv meter fra ham.

Etter det Nettavisen forstår skal det ikke ha vært noen andre tilstede enn de to spillerne da den påståtte knivtrusselen skal ha funnet sted.

Politiet ønsker ikke å kommentere saken av hensyn til taushetsplikten.