Toppjockey stygt skadd – fikk hest over seg

Jockey Jan-Erik Neuroth (33) er fraktet til Ullevål sykehus etter en rideulykke på Øvrevoll galoppbane tirsdag.

Nyhetsbyrået Equus melder at Neuroth har pådratt seg et brudd i leggen og en smell over øyet, skriver Budstikka.

– Beskjeden fra Ullevål er at det ser ok ut, sier far og trener Wido Neuroth.

33 år gamle Jan-Erik Neuroth var uheldig da han red hesten Nouvelle Lune på Øvrevolls dirtbane på trening i morgentimene tirsdag.

– Hun skjente ut mot hesten hun hadde på høyre side. Jan-Erik rettet henne opp, da skjente hun til venstre, og både Nouvelle Lune og Jan-Erik gikk over railen og ned i grøfta. Han fikk ikke beinet ut av bøylen og ble liggende med det under hesten, sier Wido Neuroth til Equus.

Jan-Erik Neuroth er en av Norges beste jockeyer.

