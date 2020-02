Toppkarakter for Ødegaard etter cupsjokket: Valgte å ikke feire scoringen mot Real Madrid

Real Madrid slaktes totalt eter 3-4-tapet for Martin Ødegaards Real Sociedad i den spanske fotballcupen torsdag.

Real Madrid får gjennomgå kraftig i sportsavisen Marca etter at Real Sociedad vant 4- på Santiago Bernabéu i den spanske cupen. Sju spillere og Zinédine Zidane får ikke engang karakter. Disse går vanligvis fra én til tre (best). Det er uhyre sjelden avisen slår til slik.

Ødegaard (spilte 64 minutter) scorer maks på spillerbørsen sammen med tre lagkamerater og trener Imanol Alguacil. Svenske Alexander Isak, som scoret to mål på like mange minutter, er blant spillerne som får toppkarakter sammen med nordmannen.

Seieren på Santiago Bernabéu omtales som en av de absolutt mest historiske i klubbens historie, og feires på forsiden av flere av landets aller største aviser fredag morgen.

LES OGSÅ: Hevder Messi har avsluttet «krigen»: - Jeg kjøper det ikke!

Ingen feiring

I Marcas kamprapport heter det også at Ødegaard «er i ferd med å vokse seg til en toppspiller», og at hans «nydelige førstetouch» var med på å senke Zinedine Zidanes mannskap.

Ødegaard ordnet 1-0 etter en keeperfeil. Sociedad var oppe i en 4-1-ledelse før vertene kom med et lite støt. Det holdt ikke. Dermed tapte Real Madrid for første gang på lenge.

Det som uansett vekker stor interesse i den spanske sportspressen er Ødegaards valg av feiring etter scoring på Santiago Bernabéu. Den var nemlig lavmælt, og vitnet ikke om stor glede.

Blant andre lokalavisen Diario Vasco bet seg merke i Ødegaards valg av å ikke feire på laget han er utleid fra:

- Gleden til han lagkamerater stod i stor kontrast til nordmannen. Han var helt immobil i noen sekunder. Han har vært del av Real Madrid siden han var 15, og valgte derfor ikke å feire målet. Hans lagkamerater, fra seg av glede, omringet ham kjapt i feiringen som til slutt endte med at nordmannen ga en klem til lagkamerat Adnan Januzaj på vei tilbake til midtbanen, skriver avisen.

Også Marca har viet en sak til Ødegaards mangel på feiring i oppgjøret mot de hvitkledde fra den spanske hovedstaden:

- Allerede fra første minutt par han laget på ryggen. Med masse motivasjon så dominerte han alt angrepspillet fra La Real Madrid, og påtok seg et gult kort for en hard takling på Sergio Ramos, skriver Marca, som understreket veldig tydelig at dette kan ha vært den siste spikeren i kista når Zidane skal ta et valg til sommeren:

DOMINERTE: Martin Ødegaard var meget toneangivende for Real Sociedad mot Real Madrid. Foto: Susana Vera (Reuters)

Guevara ble byttet inn, og nordmannen ble applaudert av banen på spektakulært vis. Dette er en klar melding til Madrid-styret og Zidane: supporterne vil ha ham tilbake neste sesong, skriver Marca.

Også avisen Sport, som har sitt eget kontor i Baskerland, har gjort en sak ut av Ødegaards kamp:

- Martin Ødegaard stilnet Santiago Bernabéu før halvtimen da hans skudd slo Alphonse Areola i Madrid-målet, skriver Sport.

- Ødegaard hadde så en detalj som kan vitne, nesten med total sikkerhet, om at han fort blir støttet av hjemmepublikumet på Santiago Bernabéu neste sesong, ved å ikke feire sin scoring, skriver avisen som tror sannsynligheten er stor for at Ødegaard hentes tilbake til Madrid.

LES OGSÅ: Fredagens Premier League-rykter

Nytt system

Det er tidligere blitt rapportert av spansk radio at dersom Real Madrid skal hente tilbake Martin Ødegaard, så blir de nødt til å betale en «bot» for å avbryte det som ligger an til å være et lån på to år.

Så sent som i desember ble det rapportert at Real Madrid ønsker å hente tilbake Ødegaard når overgangsvinduet åpner igjen i juni.

Senere onsdag røk Barcelona også ut av cupen. Det skjedde etter 0-1-tap borte mot Athletic Bilbao.

Real Sociedad har ikke vunnet den spanske cupen siden 1987.

Det som også nevnes i fleng er hvor populært det nye Copa del Rey-systemet er. Tidligere har man nemlig spilt cupen over to kamper, men nytt av sesongen er at kampene nå går over kun én kamp.

Det gjør at man nå står igjen med semifinalistene Real Sociedad, Athletic Club, Granada og Mirandés, som til daglig spiller på andre nivå av spansk fotball. Det er Valencia som er regjerende cupmester.

Ødegaard er leid ut av Real Madrid, foreløpig for inneværende sesong. Avtalen kan forlenges med ytterligere én sesong. Nordmannen har flere ganger sagt at han sikter mot å spille i Real Sociedad til sommeren 2021.

(©NTB)