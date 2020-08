Toppklubber inngår historisk håndballsamarbeid

Håndballklubbene Byåsen og Kolstad går sammen for å få et felles sportslig løft. I framtiden skal klubbene dele både hjemmebane og organisasjon.

Det nye samarbeidet ble presentert mandag på en pressekonferanse i Trondheim mandag.

– Vi skal bli Norges beste håndballklubb. Det skal bli én organisasjon som drifter elitelagene, sier markedssjef i Kolstad, Vegard Selven, til Adresseavisen.

Byåsen tilhører eliten på kvinnesiden i norsk håndball, mens Kolstad har tilhold i eliteserien for menn. I framtiden, og som følge av avtalen som nå er inngått, får begge Kolstad Arena som hjemmebane.

– Jeg tror tiden er inne for å tenke nytt, se på nye måter å utvikle klubbene på. Jeg tror at dette vil være avgjørende for å utvikle trøndersk håndball, sier Byåsen-styreleder Morten Holck i en pressemelding.

Det nye samarbeidet skal ikke bare være på sportslig plan, men også på markedssiden. Kolstads markedssjef, Vegard Selven, skal fungere som markedssjef for samarbeidsprosjektet.

Rema 1000 går inn som generalpartner for begge klubbene. Selskapet er allerede hovedsponsor for herrelandslaget og begge eliteseriene.

