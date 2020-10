Rosenborg og ti andre norske fotballklubber kan se bort fra bøter de er ilagt av Norges Fotballforbund for ulovlig bruk av pyroteknikk.

NFF opplyser på sine nettsider at forbundsstyret har besluttet å frita klubbene fra å betale bøtene de er ilagt. Fritaket gjelder ikke saker som omhandler kasting av gjenstander på banen og antenning av banner.

Lillestrøm, Start, Sogndal, HamKam, Rosenborg, Mjøndalen, Viking, Strømsgodset, Stabæk, Brann og Vålerenga er alle ilagt bøter som nå strykes.

I forbindelse med beslutningen tar også NFF noe selvkritikk for sin håndtering av debatten rundt bruk av pyroteknikk.

– Klubbene forsøkte å ta tak i utfordringen etter beste evne, men benådningen er ingen aksept fra NFFs side for aksjonene fra supporterne. Det er likevel en erkjennelse av at NFF også må ta sin del av ansvaret for at dialogen med supporterne ikke har vært så god som ønskelig, samt et ønske om at vi nå skal se fremover og jobbe fram et nytt regelverk som både ivaretar hensyn til sikkerhet og ønsket om mer stemning på tribunen, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.





