Toppserien med nytt format – avgjøres i sluttspill fra neste sesong

Kvinnenes toppserie i fotball starter 21. mars neste år. Nytt av året blir det at ligaen deles opp i grunnserie og sluttspill.

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding. Det er NFF og Toppfotball Kvinner som sammen har utarbeidet neste års terminliste.

– Hovedterminlisten er vedtatt med utgangspunkt i ny struktur vedtatt på forbundstinget 2019. Det blir en spennende sesong med grunnspill og sluttspill for Toppserien og 1. divisjon, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling.

Ligaen starter 21. mars og avsluttes 7. november. I Toppserien er det lagt opp til 18 grunnserierunder der de ti lagene møter hverandre to ganger. Deretter kommer sju sluttspillrunder.

21. november avsluttes sesongen med NM-finale.

– Vi går en særdeles spennende sesong i møte. Med et helt ferskt serieformat går kvinnefotballen i front for nye kampkonsepter og opplevelser i norsk fotball. Vi gleder oss til å se hvordan dette kan påvirke både interessen og spenningen i topp og bunn i de to ligaene våre, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

