Toppserien: Rosenborg misbrukte muligheten til serieledelse mot Kolbotn

Rosenborg kunne overtatt ledelsen i Toppserien med seier borte mot Kolbotn, men to raske scoringer mot slutten av kampen sørget for at kampen endte 2-2.

Med 2-2 forlenget Rosenborg sin ubeseirede rekke i Toppserien til 13, noe som er en fattig trøst for trønderne ettersom tre poeng måtte til for å sende lagt til tabelltopp. Med kun ett poeng ligger Rosenborg på tredjeplass med 27 poeng, ett poeng bak Vålerenga og LSK Kvinner. På Sofiemyr stadion så det ut som RBK skulle ta med seg alle tre poengene da de ledet 2-0 med kvarteret igjen på klokka. Da satte hjemmelaget inn sluttspurten. Med to minutters mellomrom, fra det 76. til det 78. minutt, utlignet Kolbotn gjestenes ledelse. Marit Clausen scoret for RBK før pause, før Lisa-Marie Utland doblet ledelsen med en halv time igjen. Et selvmål av Kristine Nøstmo etter 76 minutter sørget for 1-2, mens Cecelia Kizer utlignet to minutter senere. I det andre oppgjøret i Toppserien som ble spilt lørdag vant LSK Kvinner 2-0 hjemme mot tabelljumbo Røa. Emilie Haavi og Sophie Romàn Haug scoret hvert sitt LSK-mål etter pause. (©NTB)

